SRCE: Otkazivanje samita Brdo-Brioni ilustracija neuspešne spoljne politike Aleksandra Vučića

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da je otkazivanje samita Brdo-Brioni ilustracija neuspešne spoljne politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Neuspeh u razvoju odnosa sa susedima, između ostalog, u velikoj meri pogađa Srbe u regionu. Populizam, promocija nacionalizma, antizapadni i anitevropski narativi, širenje straha i mržnje prema susedima su dobro poznati narativi koje je ova vlast preuzela iz ideologije Šešeljevih radikala iz koje je potekla i od koje se nikada iskreno nije ogradila“, naveo je Resorni odbor za spoljnu politiku stranke SRCE u saopštenju.

Iz stranke SRCE dodali su da je tokom više od decenije, umesto da unapredi regionalne odnose, vlast Srpske napredne stranke pogoršala odnose sa susedima, a neke čak vratila u stanje koje je postojalo nakon završetka sukoba, krajem prošlog veka.

„Vučićeva diletantska politika igranja na raznim spoljnopolitičkim stolicama ‘ni tamo ni ovamo’ dovela je, međutim, Srbiju u opasnu situaciju u uslovima sve većih sukoba i geopolitičkih lomova. Uspeh spoljne politike i bezbednost zemlje počinju sa osnovnim načelom koje glasi: jedna zemlja je u prvom redu bezbedna koliko su joj dobri i uspešni odnosi sa neposrednim susedima“, poručili su iz stranke SRCE.

(Beta)

