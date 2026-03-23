SRCE pita ko je zloupotrebio državna vozila za prevoz na skup SNS u Areni

Stranka Srbija centar (SRCE) upitala je danas odakle desetine službenih vozila države na skupu Srpske napredne stranke koji je održan u subotu ispred Beogradske arene.

„Odakle Ministarstvu za brigu o selu toliko kombija koji su vozili učesnike SNS skupa u Beogradu, ko plaća troškove i ko je potpisao putne naloge – to je javni podatak. Zato, Srbija centar (SRCE) postavlja pitanje Vladi Srbije, Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, a posebno Ministarstvu za brigu o selu odakle desetine službenih vozila države, a čije korišćenje i održavanje plaćaju svi građani, na skupu SNS u subotu ispred Beogradske arene“, naveli su iz stranke u saopštenju.

Dodali su da je bilo nemoguće izbrojati koliko je takvih automobila, sa gorivom plaćenim iz džepa građana, došlo iz unutrašnjosti Srbije.

„Ali se moglo videti po tome ko je imao privilegovan prolaz i parking kod Arene. Tu su nadležniji od policajaca bili likovi sa fizionomijama kojima ne bi dozvolili ni da priđu policijskoj školi, a od njih su čak i ‘kobre’ iz obezbeđenja Aleksandra Vučića zazirale. Takođe, veliki broj tih vozila, uz dozvolu policije, bilo je bahato i protivzakonito parkirano na zelenoj površini oko Palate Srbija“, naveli su iz stranke SRCE.

Naveli su da je u dovođenju pristalica prednjačilo ministarstvo za brigu o selu, na čijem čelu je, kako u saopštenju piše, „naslednik ‘dinastije Krkobabić’ – Milan“.

„Da nije bilo skupa u ‘Areni’, ne bi se ni znalo kojim voznim parkom to ministarsvo raspolaže, a primećen je i kombi sa oznakom Ministarstva, a na vratima je pisalo ‘KJP Golubac’. Takođe, na skup su kombijem Sportsko-rekreativnog centra ‘Župa Aleksandrovac’ dovedene i ‘pristalice’ SNS iz tog mesta. Takvih automobila je bilo na desetine, ali aktivisti SRCE nisu uspeli sve da snime, jer je policija strogo kontrolisala prilazak ‘Areni'“, poručili su iz stranke SRCE.

(Beta)

