SRCE: Policija da saopšti da li je identifikovala napadače na poslanike ispred Skupštine

Stranka Srbija centar (SRCE) zatražila je od nadležnih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) da hitno saopšte da li je policija identifikovala osobe koje su „napale“ poslanike opozicije tokom jutrošnjih incidenata ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

U saopštenju su pozvali resornog ministra Ivicu Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića da odgovore zašto se MUP još nije oglasio o tim incidentima i „objasnio zašto policija nije na vreme reagovala“.

„Naime, kao dokaz postoje brojni video snimci koji pokazuju kako je do napada došlo i kako je policija reagovala sa popriličnim zakašnjenjem, iako ih je bilo u velikom broju. Da li to znači da nad nelegalnim paravojnim kampom plaćenika SNS ni policija, a ni tužilaštvo, nemaju ingerencije, niti smeju da reaguju i rade ono za šta su plaćeni“, upitala je stranka Srbija centar.

Ispred ulaza u Dom Narodne skupštine u centru Beograda jutros je došlo do incidenta kada je grupa pristalica vladajuće koalicije koja boravi u šatorskom naselju nasrnula na poslanike opozicije koji su išli ka parlamentu.

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, poslanici Stranke slobode i pravde i stranke Srbija centar su uklonili ogradu ispred skupštine i uputili se ka glavnom ulazu parlamenta, gde su takođe uklonili šator u kojem je poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić do prošle nedelje štrajkovao glađu.

Nakon toga, nekoliko desetina stanovnika šatorskog naselja zaletelo se na njih uz povike i uvrede.

Sukob su sprečili pripadnici policije i neidentifikovane osobe obučene u fluorescentne prsluke.

(Beta)

