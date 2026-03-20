SRCE pozvalo međunarodne posmatračke misije za monitoring predstojećih lokalnih izbora

Stranka Srbija centar (SRCE) pozvala je međunarodne posmatračke misije za monitoring predstojećih lokalnih izbora 29. marta u svih 10 gradova i opština, zbog, kako su ocenili, "očigledne zloupotrebe državnih resursa i otvorenog zastrašivanja i ucenjivanja birača".

Kako je ta stranka ocenila u saopštenju, izbori u Srbiji odavno su prestali da budu demokratski proces i postali poligon za „sistemske nepravilnosti koje domaće institucije ne sankcionišu“.

„Manipulacije sa biračkim spiskom, zloupotebe javnih resursa, brutalna funkcionerska kampanja, korišćenje tabloida i televizija za širenje panike i otvorene pretnje biračima, targetiranje neistomišljenika, pritisak na zaposlene u javnom sektoru i ucenjivanje socijalno ugroženih kategorija, samo su deo do sada zabeleženih nepravilnosti. S obzirom na to da nadležne komisije i tužilaštva najčešće ignorišu prijave o kupovini glasova i manipulaciji biračkim spiskovima, prisustvo neutralnih posmatrača najefikasniji je način da se dokumentuju prevare i o tome upozna inostrana javnost, ali i spreči eventualna eskalacija“, saopšteno je.

Stranka SRCE je ocenila da je Srpska napredna stranka (SNS) lokalne izbore u 10 opština pretvorila u zonu ratnog stanja.

„Urednik Informera Dragan J. Vučićević u obilasku sela u okolini Aranđelovca, otvoreno sprovodi hajku na svakoga ko misli svojom glavom. Vučićevićeva poruka da ‘nijedna opština ne sme da padne u ruke blokadera’ nije poziv na izbore, već otvorena pretnja i najopasniji vid radikalskog huškanja sa ciljem da se u svaku kuću uvede strah. Jasna je poruka da ako ne pobedi SNS, za vas nema napretka je politika terora prema sopstvenom narodu“, navedeno je u saopštenju.

Lokalni izbori biće održani u nedelju, 29. marta u Boru, Kuli, Knjaževcu, Lučanima, Sevojnu, Aranđelovcu, Majdanpeku, Bajinoj Bašti, Kladovu i Smederevskoj Palanci.

(Beta)

