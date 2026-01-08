SRCE: Predstavnici vlasti poslali problematične poruke tokom Informerovog božićnog programa

Potpredsednik Srbija centra (SRCE) Slobodan Cvejić kritikovao je danas božićni program Televizije Informer ocenivši da su predstavnici vlasti tokom te emisije poslali problematične poruke pevajući četničke pesme i uzvikujući nacionalističke parole.

Cvejić je za portal Danas.rs kazao da je neprimereno prikazivati takav sadržaj tokom Božića, te dodao da je ministar informisanja Boris Bratina trebalo da osudi taj program umesto što je učesvovao u toj „paradi kiča“.

„Uz četničke pesme i nacionalističke parole, pred očima gledalaca ojađenih cenama u praznične dane, glavni urednik (Dragan Vučićević) i samoproglašeni vojvoda (Vojislav Šešelj) su tutkali muzičarima novčanice od 50 i 100 evra, sve prizivajući Kosovo i nebesku Srbiju, sa kojima imaju veze koliko i sa grenlandskim strateškim pitanjem“, naveo je Cvejić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com