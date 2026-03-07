SRCE: Privatizacijom nacionalnih parkova Vlada krši zakon i ruši pravni poredak

Stranka Srbija centar (SRCE) u Nišu saopštila je danas da uredba Vlade da upravljanje nacionalnim parkovima prebaci u društva sa ograničenom odgovornošću predstavlja "otvoreno zaobilaženje zakona" i još jedan primer "urušavanja pravnog poretka" u Srbiji.

„Zakon o nacionalnim parkovima jasno i nedvosmisleno propisuje da nacionalnim parkovima upravljaju javna preduzeća osnovana za tu namenu, čiji je osnivač Srbija. Uprkos tome, vlast menja ovaj model uredbom i tako omogućava da se upravljanje najvrednijim prirodnim dobrima države prebaci na privredna društva – DOO“, naveli su iz te stranke.

Dodali su da je uredba podzakonski akt koji donosi izvršna vlast radi sprovođenja zakona i da ona ima nižu pravnu snagu od zakona i ne može menjati niti zaobilaziti zakonske odredbe.

„Isti princip Vlada već dugo primenjuje, tako da su aerodromi u Nišu, Kruševcu i Kraljevu sada imovina društva tj. upisana u katastru kao privatna, a isti princip će primeniti i na stadione u Leskovcu, Loznici i Zaječaru“, piše u saopštenju.

Vlada je 2024. godine donela odluke o promeni pravne forme javnih preduzeća Srbijašume, Srbijavode, Putevi Srbije, Službeni glasnik, Skijališta Srbije, Nacionalnog parka Fruška gora i Nacionalnog parka Đerdap.

(Beta)

