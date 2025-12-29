SRCE: Raspustiti ceo REM, odgovornima za zloupotrebu zabraniti zapošljavanje u javnom sektoru

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Cvejić je danas pozvao na raspuštanje „celog“ Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i da „odgovornima za zloupotrebu“ REM bude na 10 godina zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru zbog ugrožavanja opšteg interesa i neodgovornog obavljanja funkcije.

Cvejić je povodom pokretanja postupka za predlaganje novih kandidata za članove Saveta REM ocenio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „nema nameru da izgubi kontrolu nad televizijama sa nacionalnom frekvencijom“.

„Niti Vučić može bez RTS i REM, niti oni ovakvi mogu bez Vučića, pa je jasno da im odgovara da ostane status kvo do sledećih izbora. Vučiću je posebno važna kontrola nad RTS, kao što smo mogli da vidimo juče, tokom njegovog obraćanja na, kako je rečeno, proslavi početka uklanjanja nelegalno postavljenih šatora u Ćacilendu“, kazao je Cvejić, prenela je stranka SRCE.

Ocenio je da su se „mnogi na RTS, koji su zloupotrebili odgovornost za rad u javnom servisu, kandidovali za lustraciju“.

„Prvi konkurs za novog direktora RTS nije uspeo, što samo potvrđuje da je i sa ovom institucijom od nacionalnog značaja ista situacija kao i sa REM – odlaganje bilo kakvih promena i profesionalizacije do sledećih izbora. To je kupovina vremena za nastavak pljačke Srbije i toga moraju da budu svesni svi oni koji učestvuju u tome“, rekao je potpredsednik stranke SRCE.

(Beta)

