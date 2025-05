SRCE: Šapić da objasni ko plaća put 50 autobusa gradskog prevoza do Niša

Gradski odbor stranke Srbija centar (SRCE) zatražio je od gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da objasni ko je platio upotrebu više od 50 autobusa javnog gradskog prevoza za transport pristalica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na „Svenarodni sabor“ koji je juče održan u Nišu.

U saopštenju se navodi da je deo autobusa vlasništvo Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP), deo privatnih prevoznika kojima su za vreme vlasti SNS-a „dodeljene profitabilne linije“, ali koji u oba slučaja nisu sertifikovani za međugradski prevoz.

„Pored autobusa, za nezakoniti prevoz do Niša korišćena su i službena vozila javnih gradskih komunalnih preduzeća… Ako se uzme u obzir da autobus prosečno troši 30 litara nafte na 100 kilometara, za ovaj poduhvat, za samo 50 autobusa ne računajući ostala službena vozila, bilo je potrebno 7.500 litara nafte, pa dolazimo do cifre od više 1,5 milion dinara, bez amortizacije i ostalih troškova, nenamenski potrošenih sredstava. Šapić sigurno zna da je to krivično delo, koje lako može da se utvrdi revizijom trošenja budžeta“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

