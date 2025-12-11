SRCE: Šapić odgovoran za ‘Ćacilend’ jer, kao i čelnici policije, može da zahteva njegovo uklanjanje

Gradski odbor za Beograd opozicione stranke Srbija centar (SRCE) danas je od gradonačelnika Aleksandra Šapića tražio da „počne da radi posao“ i da hitno izda nalog da se ukloni ograđeno šatorsko naselje u Pionirskom parku (Ćacilend) i ispred Doma Narodne skupštine Srbije jer ne ispunjava nijedan uslov da bude na tom mestu pošto „zauzeće nije privremeno, ni opravdano“.“Ukoliko to ne uradi, odgovaraće zbog nečinjenja i ugrožavanja bezbednosti građana i uništavanja gradske imovine“, navedeno je u saopštenju tog gradskog odbora.

Šapić je, piše u saopštenju, „u retkim pojavljivanjima u javnosti u pauzama njegovih trenerskih obaveza uspeo da svede Beograd na poligon za eksperimente naprednjačke mašine (vladajuće stranke SNS) za pranje para“.

„Besmislenim projektima, poput najave novih pešačkih zona i kružnih tokova na mestima gde ne bi trebalo da budu, Šapić uspešno skreće pažnju sa činjenice da su uništena sva gradska komunalna preduzeća, iako su donosila prihod u gradski budžet, a da je u međuvremenu osnivao nova, kao duplikate postojećih, sa nedefinisanim opisom posla i jedinim ciljem da se nastavi transfer gradskog novca u privatne džepove i zaposle horde botova“, naveo je odbor Srbija centra.

Dodao je da je „takva i (današnja) najava novog rekostruisanja Trga Republike, posle šest prevrtanja kocki, koja će Beograđane da košta kao i izgradnja osnovne škole“.

Šapić, piše u saopštenju, do sada „nije odgovorio na jednostavno pitanje – zašto nije, kao nadležan, do sada zahtevao da se ukloni nezakonito šatorsko naselje ‘Ćacilend’, ruglo ispod prozora njegovog kabineta, koje već devet meseci blokira saobraćaj u najprometnijoj gradskoj saobraćajnici, uništava Pionirski park, a čiji ‘stanovnici’ skoro svakodnevno ugrožavaju bezbednost građana, novinara i narodnih poslanika“.

Srbija centar je ocenio da je zbog te „nehigijenske naseobine promenjen tok saobraćaja i linije gradskog javnog prevoza u užem gradskom jezgru, a neopisive gužve, ne samo da onemogućavaju normalan život, već i koštaju Beograđane zbog nepotrebnog trošenja goriva“.

„Šapić je za ovakvo stanje odgovoran više od nenadležnog (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića koji je, u strahu od naroda, naredio da ga okruže plaćeni kriminalci, a isto koliko i (ministar unutrašnjih poslova) Ivica Dačić i (direktor Policije) Dragan Vasiljević koji ne postupaju po zakonu i ne uklanjaju nezakonito postavljene šatore i ograde“, ocenio je Srbija centar.

Ta stranka je ukazala da je u nadležnosti Gradskog sekretarijata za saobraćaj, na čijem je čelu Bojan Bovan, Šapićev saradnik i naslednik na čelu opštine Novi Beograd, da izdaje „uslove privremenih zauzeća ulica – radovi, manifestacije, promocije, snabdevanje i slično, kako je navedeno u opisu posla Gradske uprave“.

(Beta)

