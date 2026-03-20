SRCE: SNS i Vučić nastavljaju da primenjuju staru režimsku formulu za rešavanje problema

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da vlast Srpske napredne stranke (SNS) na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nastavlja da primenjuje staru režimsku formulu za rešavanje problema, reagujući na Vučićevu izjavu da bi cena dizela mogla da dostigne 250 dinara usled rata na Bliskom istoku.

„Rešavaju se samo oni problemi koje vlast prethodno kreira. Ovoga petka dizel neće poskupeti na 250 dinara, a već znate ko će nam to pobedonosno objaviti“, naveo je u saopštenju Resorni odbor stranke SRCE za privredu i finansije.

Iz stranke su istakli da je društveno štetno da se u pregrejanoj tržišnoj atmosferi, zarad sticanja jeftinih političkih poena u kampanji za lokalne izbore u desetak opština, dodatno podstiču strahovanja domaćih potrošača.

„Vučić je pripretio cenom dizela od 250 dinara. Sada očekujemo akciju spasavanja koja će dodatno potvrditi njegove paranormalne moći. Cena će ostati niža, Vučićevi sledbenici će u veselju slaviti ako bude ‘samo’ 240 dinara. Iako realno ne mora da bude ni toliko“, navela je stranka SRCE.

Iz stranke su dodali da nije sporno da svaka država i njena vlast moraju da se pripremaju za negativne scenarije i preduzimaju mere za ublažavanje trenutnih i dugoročnih tržišnih posledica energetske krize koja je izazvana ratom na Bliskom istoku.

„Smanjivanje akciza na naftne derivate jeste bila ispravna mera, sada su mogući i drugi mehanizmi smanjenja cena u skladu sa čl. 38 Zakona o trgovini, što vlast može odmah da primeni i trenutno smanji cenovni pritisak i inflatorna očekivanja na tržištu. Još uvek niko nije na gubitku, jer se na tržištu interveniše i iz robnih rezervi. Dugoročno, delićemo sudbinu globalnih kretanja cena naftnih derivata, ali nema potrebe da sada cenovno trčimo ispred drugih i to platežno mnogo sposobnijih tržišta nego što je naše“, naveli su iz stranke SRCE.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com