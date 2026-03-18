SRCE: Svaki treći zaposleni u Gradskoj upravi Kraljeva ima svog savetnika

Svaki treći zaposleni u Gradskoj upravi Kraljeva ima svog savetnika, saopštila je danas stranka Srbija centar (SRCE).

Iz stranke SRCE kritikovali su rad Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju grada Kraljeva jer umesto da proverava diplome zaposlenih u javnom sektoru, Centar je, kako navode, „zavetom ćutanja saglasan da je pod vlašću Srpske napredne stranke (SNS) u redu i normalno da kupite diplomu i zauzmete mesto nekom ko se za određeno zvanje mukotrpno školovao dugi niz godina“.

„Da parodija bude kompletna, ovaj Centar ima Upravni odbor, koji prema Odluci o osnivanju ima čak 7 članova, Nadzorni odbor koji broji 5 članova, direktora i savetnika za stručno usavršavanje. Dva zaposlena koji nešto rade, direktor i savetnik i 12 članova upravnog i nadzornog odbora koji kontrolišu rad njih dvoje, pa oni su se usavršili. Ako tome dodamo da je na prethodnoj sednici Skupštine grada Kraljeva usvojen plan Gradske uprave da poveća broj savetnika, kojih sada ima preko 100, što dovodi do zaključka da svaki treći zaposleni u Gradskoj upravi ima svog savetnika, apsurd je još veći“, naveli su iz stranke SRCE u saopštenju.

„I tako, dok se oni međusobno kao savetuju i kao kontrolišu, ova vlast je pojela građanima Srbije 14 godina života. Smešno, ali više tužno, jer ovu parodiju, kao i mnoge druge plaćamo mi, građani“, dodali su iz Srbija centra.

(Beta)

