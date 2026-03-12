SRCE: Tesla se prevrće u grobu zbog Vučićeve molbe da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da se Nikola Tesla prevrće u grobu zbog molbe predsednika Aleksandra Vučića upućene kineskom kolegi Si Đinpingu u vezi sa izgradnjom fabrike transformatora u Srbiji.

U Srbiji rade tri fabrike energetskih transformatora – „Minel trafo“ iz Mladenovca, „Minel transformatori“ iz Ripnja i „Kolektor ETRA“ iz Barajeva, naveli su u saopštenju iz Resornog odbora za energetiku stranke SRCE.

„Da li Mladenovac, Ripanj i Barajevo nisu za predsednika u Srbiji? Ili je predsedniku bitno vlasništvo, odnosno to što su vlasnici u Mladenovcu Bugari, u Barajevu Slovenci, a u Ripnju ‘ćaci vlasnik’, ali izgleda manji, prikriveni, kalibar. Jer da je umesto Comela vlasnik neko iz imperija Zbiljića, kuma Nikole Petrovića, Zvonka Veselinovića, znao bi predsednik sigurno. Pre će biti ipak ovo drugo“, istakli su iz stranke SRCE.

Dodali su da tehnologija izrade energetskih transformatora nije „nikakva svemirska tehnologija“, niti veštačka inteligencija, te su podsetili predsednika da je upravo Tesla razvio prvi praktični visokofrekventni transformator 1878. godine.

„Nažalost po predsednika Srbije i na njegovu tešku sramotu, u EMS (Elektromreža Srbije) je na rukovodećim mestima Jelena Matejić sa svom ostalom nestrukom i oni nisu bili u stanju da ga spreče da javno izgovara ovakve sramotne besmislice. I da ga spreče da se izblamira do neba, za sve pare što bi naš narod rekao“, poručili su iz stranke SRCE.

Istakli su da za jednu državu nije nikakav problem da podstakne proizvodnju visokonaponskih energetskih transformatora velikih snaga.

„Ključne komponente su bakar i limovi. Bakar imamo i zato u Srbiji i rade tri fabrike energetskih transformatora, a verujemo da ih ima još, pogotovo ovih nižih naponskih nivoa i manjih snaga. Naročito u situaciji kada je više nego očigledno da su nam ovakvi uređaji preko potrebni. Za to nam sigurno nisu potrebni Kinezi“, zaključili su iz stranke SRCE.

(Beta)

