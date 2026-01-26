SRCE traži da novi predsednik Ustavnog suda reaguje na Vučićevo uzurpiranje države

Opoziciona stranka Srbija centar (SRCE) traži reakciju novog predsednika Ustavnog suda Vladana Petrova pošto je ocenila da je javnost na sednici Vlade Srbije u nedelju mogla da se uveri da „ne postoji Ustavom zagarantovana podela vlasti“ i da državu vode „paralelne strukture okupljene oko kabineta predsednika Aleksandra Vučića“.

Ta partija smatra da te strukture, „kako je javnost mogla da čuje od nenadležnog predsednika“, imaju i podatke koje ministri nemaju, zbog čega ukazuje da je predsednik uzurpirao nadležnosti drugih institucija.

Stranka konstatuje da je Vučić na sednici dao nalog za hitnu isplate novčanih nagrada vaterpolistima i da je njegovo „preslišavanje nesposobnih i bahatih ministara i direktora“ pred kamerama „ogolilo njegovu uzurpaciju izvršne vlasti i kompletnog državnog aparata“.

Pošto je „ovakvo dvovlašće u suprotnosti sa Ustavom, jer su ovim najvišim pravnim aktom jasno definisana ovlašćenja predsednika, Vlade i pravosudnih organa, (…) pitanje je da li je (Petrovu) jasno šta je gledao u nedelju i da li planira nešto da preduzme. Pitanje nije retoričko, jer na zlo ne smemo da se navikavamo“, piše SRCE u saopštenju.

Posle tematske sednice Vlade, sazvane da bi se razmotrila „ključna pitanja od strateškog značaja za državu“, na koju je njen predsednik Đuro Macut pozvao predsednika Vučića, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je ocenila da su građani na sednici imali priliku da vide „ko postavlja tempo svim državnim organima“ i da je trebalo da im Vučić poruči da se „probude i da ne idu na odmore“.

„Da se Vučić ponašao drugačije, da nije imao tempo rada koji sada ima, da li mislite da bi bilo moguće da mi u poslednjih 13 godina izgradimo više autoputeva nego u poslednjih 67 godina? Tempom kojim radi Vučić, mi smo za 13 godina izgradili 623 kilometara autoputeva. Takođe, da nije bilo njega, ne bi prosečna plata od 330 evra porasla na 1.020 evra“, izjavila je Brnabić na TV Pink.

(Beta)

