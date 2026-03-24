SRCE traži reakciju Ministarstva odbrane zbog ruskih hakera

Resorni odbor za odbranu i unutrašnje poslove Srbija centra (SRCE) zatražio je hitnu reakciju Ministarstva odbrane povodom navoda da je ruska hakerska grupa "Fensi ber" ("Fancy Bear"), "kompromitovala" sisteme Ministarstva odbrane, Vojne akademije i Vojnomedicinske akademije (VMA).

„Ako su ovi navodi tačni, ovde nije reč o običnoj nepažnji IT službi, već o sofisticiranom i dugotrajnom sajber upadu stranih aktera. Uprkos ozbiljnosti situacije, institucionalna reakcija je potpuno izostala, jer Ministarstvo odbrane ne odgovara na upite“, kazali su iz te stranke.

Zatražili su da Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u visokotehnološkim sistemima Srbije (CERT) objasni kriterijume za praćenje bezbednosti državnih institucija, od Skupštine Srbije da pokrene debatu, a od Tužilaštva za visokotehnološki kriminal da pokrene istragu o tom slučaju.

„Republički CERT tvrdi da incident nije ni evidentiran, dok Poverenik za informacije od javnog značaja o svemu nije ni obavešten, iako je to zakonska obaveza. Ovakvo postupanje navodi na zaključak da nadležni organi ili ne rade svoj posao, ili sistematski zataškavaju ozbiljne bezbednosne propuste“, kazali su oni.

Radio slobodna Evropa (RSE) saopštio je juče da su u vojnim institucijama Srbije pronađeni tragovi ruskih hakera i da je kompromitovano šest imejl naloga u samom ministarstvu, uz po jedan na obe akademije, ali su napadači otišli i korak dalje jer su dobili pristup tokenima za dvostruku autentifikaciju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com