SRCE traži smenu gradskog sekretara Beograda zbog navodnog napada na studente u Boru

Stranka Srbija centar (SRCE) zatražila je smenu sekretara Sekretarijata za opšte poslove Grada Beograda, Dejan Kesara zbog "prisustva u grupi" koja je, po navodima te stranke, napala studentski mobilni tim tokom jučerašnjeg glasanja u Boru.

Ta stranka je zatražila i da tužilaštvo pokrene istragu protiv Kesara zbog „prisustva u grupi koja je izazivala opštu opasnosti i eventualnog nanošenja povreda učesnicima izbornog procesa“.

„Osoba koja se dovodi u vezu sa ovakvim incidentima ne sme provesti ni minut više na javnoj funkciji koju plaćaju svi građani. Njegov ostanak na funkciji bio bi direktna potvrda da je nasilje nad neistomišljenicima zvanična i odobrena politika. Zakon mora da važi jednako za sve, a funkcionerska knjižica ne sme biti štit od krivične odgovornosti“, naveo je član Predsedništva SRCA Petar Bošković.

Dodao je da Kesar „nije jedini gradski funkcioner koji je učestvovao u nasilnim incidentima“.

„Umesto da Sekretarijat za opšte poslove služi Beograđanima, on je postao utočište za ljude koji očigledno veruju da su iznad zakona. Kakvu poruku Beograd šalje ostatku Srbije kada njegovi visoki funkcioneri idu po unutrašnjosti da se fizički obračunavaju sa studentima“, upitao je Bošković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com