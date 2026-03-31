SRCE: Vlast koristi tragediju za uvođenje partijske kontrole nad univerzitetima

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je da je ulazak Uprave kriminalističke policije (UKP) u zgradu Rektorata u Beogradu "pokušaj vlasti da uvede partijsku kontrolu" u visokoškolske ustanove.

„Režim je na najbrutalniji način zloupotrebio ljudsku nesreću samo zbog uvođenja partijske kontrole u visokoškolske ustanove. Ova akcija jasno pokazuje da vlast više i ne skriva nameru da u potpunosti ugasi autonomiju Univerziteta, koristeći silu i zloupotrebu policije kao sredstvo za disciplinovanje neistomišljenika“, naveli su oni.

Dodali su da odgovornost za „progon akademske zajednice“ snosi ministar prosvete Dejan Vuk Stanković koji je, kako su naveli, kroz medije „najavljivao obračun sa ‘neposlušnim’ fakultetima“.

„Naročito je licemerno i moralno neprihvatljivo što se kao povod za ove nečasne radnje koristi tragedija i smrt studentkinje Filozofskog fakulteta. Vlast je iskoristila ovu tragediju kao operativni plan za napad na akademske slobode, u kojem, po ko zna koji put, glavnu ulogu ima režimsko službeno glasilo Informer“, piše u saopštenju.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ušli su danas u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu, zbog istrage o smrti studentkinje Filozofskog fakulteta.

Beogradski mediji javljaju da je blizu platoa kod Studentskog trga bilo više policajaca i njihovih vozila.

(Beta)

