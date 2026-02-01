SRCE: Vučić skreće tok istrage o narko bandi iz Kruševca, to je radio i za nadstrešnicu

Stranka Srbija centar – Srce ocenila je da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić umešao u nezavisnu tužilačku istragu protiv vrha policije i bezbednosnog aparata, i da na režimskim televizijama pokušava da kontroliše štetu po ličnu vlast i opstanak režima, nastalu otkrivanjem organizovane grupe narko dilera, koja je bila u bliskoj vezi sa SNS u Kruševcu i ministrom odbrane Bratislavom Gašićem.

„Međutim, pokušaj da se tok istrage Tužilaštva za organizovani kriminal o najvećoj zapleni droge na ovim prostorima relativizuje i skrene izjavom da možda otac, inače odbornik i finansijer SNS, nije znao za drogu nego samo sin, ozbiljno je prekoračenje ovlašćenja i kršenje zakona i Ustava, koji jasno određuju nadležnosti predsednika“, naveli su u saopštenju.

Oni smatraju da ovi pokušaji „izvlačenja iz bunara“ ne samo da predsedniku Srbije neće doneti mirniji put do završetka političke karijere, već otvaraju niz novih pitanja o odgovornosti.

„To Vučiću nije prvi put, jer se na isti način mešao u istragu o tragediji posle pada nadstrešnice u Novom Sadu. Takođe, Vučić je još jednom pokušao da obesmisli najvažnije državne teme, kao što je jasna poruka iz Brisela da će izmene pravosudnih zakona zaustaviti Srbiju na putu ka EU, novom obmanom o planu razvoja do 2035. godine“, navedeno je saopštenju.

Srbija centar je podsetila da je Srbija na 4. mestu u Evropi i prvom mestu u regionu po indeksu organizovanog kriminala.

„Jedino na tom polju njegova ekipa postiže zavidne rezultate. Koliko još takvih ‘SNS pulena’ postoji širom Srbije, kao što su uhapšeni u Konjuhu? Pet tona marihuane nije isto što i pet ili 50 kilograma – transport, skladištenje i distribucija su očigledno prolazili ‘ispod radara’ nadležnih službi, ili su od njih bili organizovani i dozvoljeni“, navelo je Srce u saopštenju.

(Beta)

