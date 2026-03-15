SRCE: Vučić u lokalnoj kampanji vodi psihološki rat protiv građana, politika kao zvučni top

Stranka Srbija Centar - Srce upozorila je danas da režim u tekućoj lokalnoj kampanji potpuno briše granice između države i Srpske napredne stranke, a da predstojeći lokalni izbori predstavljaju poligon za osvetu prema neistomišljenicima.

Srce u saopštenju podseća da se godinu dana nakon što je režim protiv sopstvenih građana upotrebio zakonom zabranjeno zvučno oružje i mirnim demonstrantima iz straha pucao u leđa, Srbija nalazi u završnici najbrutalnije lokalne kampanje i svedoči potpunom brisanju granice između države i Srpske napredne stranke.

„Podsećamo da je 15. marta prošle godine, dok je narod u tišini odavao poštu žrtvama korupcije, režim aktivirao uređaje koji su izazvali paniku, stampedo i ozbiljne zdravstvene tegobe kod više od 3.000 ljudi. Taj čin nije bio samo incident, već i generalna proba za totalni napad na neistomišljenike, demokratski poredak, institucije i nastavak manipulacije narodnom voljom“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da onaj koji se boji sopstvenog naroda do te mere da protiv njega koristi oružje za suzbijanje terorista, nema legitimitet da vodi ni mesnu zajednicu, a kamoli državu.

Svakodnevna pojavljivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića u opštinama i gradovima u kojima se održavaju lokalni izbori potvrđuju da on ne vodi kampanju, već psihološki rat protiv sopstvenih građana.

„Scenario mu je uvek isti, ali ga je usavršio novom proizvodnjom spoljnih neprijatelja, vaskrsavanjem pretnji iz susedstva i stranih faktora, dok se on postavlja kao jedini štit između naroda i apokalipse, a zapravo je jedini izvor nestabilnosti. Ono što je najavljeno 15. marta prošle godine na ulici upotrebom zvučnog oružja, dovršeno je u kabinetima pokušajem da policiju, sudstvo i tužilaštvo od organa države pretvori u pretorijansku gardu koja služi za obračun sa neposlušnima“, smatra Srbija centar.

Ta stranka ocenjuje da su zato ovi lokalni izbori za Vučića, pored sopstvene promocije kao sledećeg premijera, poligon za osvetu prema svakome ko odbije da bude deo njegovog kapilarnog glasačkog mehanizma, gde obećanja o „zlatnom dobu“ potpisuje ista ruka koja potpisuje rešenja o otkazima za nepodobne.

„Vučićeva lokalna kampanja 2026. godine je zvučni top u obliku politike. Njen cilj je da građane zagluši lažima o ekonomskom uspehu i uplaši pričama o ratu, kako ne bi čuli sopstvenu savest i videli pustoš koju presvučeni radikali ostavljaju iza sebe. A ta pustoš je i činjenica da Srbi zbog takve politike postaju stranci na Kosovu i Metohiji. Izbori 29. marta prilika su da se takve politike ponižavanja ljudskog dostojanstva rešimo, za početak u ovih deset lokalnih sredina, kao najavu za oporavak Srbije posle parlamentarnih i predsedničkih izbora“, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com