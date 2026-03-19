SRCE: Vučićeva izjava o dolasku na miting SNS u subotu priznanje sistema prinude nad građanima

Opoziciona Stranka Srbija centar (SRCE) je ocenila da je izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da su "ljudi oslobođeni obaveze" prisustva mitingu Srpske napredne stranke (SNS) u subotu, 21. marta, u Beogradu "priznanje postojanja sistema prinude nad građanima".

Ta stranka u saopštenju piše da je tom izjavom šef države pred celokupnom javnošću potvrdio ono što godinama dokumentuju mediji, nevladine organizacije i građani: da u Srbiji „niko na provladine skupove ne ide dobrovoljno, već pod prisilom, ucenom i direktnim naređenjem“.

„Vučić je posebno uvredio i ponizio građane juga Srbije, jer poruka da su ‘okruzi sa juga oslobođeni’ predstavlja uvredu za svakog stanovnika Niša, Leskovca, Vranja ili Pirota. Vučić ih ne tretira kao građane, već kao rezervne delove svoje mašinerije koje po potrebi pali i gasi, šalje u autobuse ili im ‘dopušta’ da vikend provedu sa porodicama“, saopštila je stranka.

Stranka SRCE pozvala je nadležne institucije da reaguju, postavljajući pitanje da li će biti preduzete mere povodom, kako su naveli, javno iznetih tvrdnji o pritiscima na građane.

Vučić je u srdu izjavio da niko od građana ne treba da dolazi na silu na miting SNS-a u Beogradu 21. marta i odbacio tvrdnje da su zaposleni u javnom sektoru pod velikim pritiskom da prisustvuju tom skupu za koji mediji kažu da će biti u „Beogradskoj areni“, u Novom Beogradu.

(Beta)

