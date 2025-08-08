SRCE: Zaštititi Park prijateljstva od skrnavljenja, zbog EXPO planirana urbanistička agresija

Stranka „Srbija centar“ (SRCE) saopštila je danas da je zbog projekta za „EXPO 27“ planirana urbanistička agresija i seča 300 stabala u Parku prijateljstva na beogradskom Ušću i zatražila njegovu zaštitu.

U saopštenju piše da je Park prijateljstva na Ušću ostao skoro jedini preostali deo Novog Beograda koji nije oskrnavljen vlašću Srpske napredne stranke.

Tvrde da se novim urbanističkim projektom i to menja, te da, zato, Opštinski odbor stranka SRCE Novog Beograda upozorava da se jedan od poslednjih netaknutih delova opštine izlaže gruboj urbanističkoj agresiji zbog realizacije projekata za „EXPO 27“.

„Planirana izgradnja Prirodnjačkog muzeja, Muzeja umetnosti 21. veka i Akvarijuma u parku kod Ušća predstavlja jasan primer nepažljivog i nekritičnog pristupa urbanom razvoju“, navodi se.

Planirane građevinske intervencije, kako su naveli u saopštenju, ozbiljno ugrožavaju ekološke, kulturo-istorijske i društvene vrednosti tog prostora.

Tvrde da je projekat u suprotnosti sa ključnim zakonskim i planskim dokumentima Republike i Grada, uključujući Strategiju razvoja zelene infrastrukture Beograda iz 2023. koja naglašava potrebu za očuvanjem zelenih i otvorenih prostora u urbanim sredinama.

Naveli su da seča stabala i narušavanje ekosistema predstavlja jedan od najozbiljnijih problema tog projekta.

„U prvoj fazi planirano je sečenje oko 300 stabala, dok bi kasnija izgradnja dodatnih objekata mogla ugroziti stotine drugih stabala i celokupan ekosistem“, stoji u saopštenju stranke SRCE.

(Beta)

