Srećko Đukić: Aleksandar Vučić okrenuo CIA i Mosad protiv Srbije

Bivši diplomata Srećko Đukić je ocenio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jučerašnjom „nediplomatskom izjavom o umešanosti (američke) CIA-e i (izraelske obaveštajne službe) Mosada u dešavanja u Iranu okrenuo te dve obaveštajne službe protiv sopstvene zemlje“.

Vučić je preporičio knjigu „Operacija Ajaks“ ili „Svi šahovi ljudi“ o operaciji 1953. godine, kada je na vlast u Iranu došao šah Reza Pahlavi uz pomoć SAD i rekao da danas Mosad i CIA „sprovode akcije po istom receptu 73 godine kasnije“.

A u Srbiji su „maštali da, posle 25 godina, mogu da ponove 5. oktobar. Uvek se točak istorije vrati, samo su neki iz te istorije to naučili, a neki nisu“, rekao je Vučić.

Đukić je agenciji Beta kazao da ni diplomatski početnik ne bi to rekao.

„S ovim stvarima se ne operiše i ne gura se prst u oko najvećim državama i najmoćnijim obaveštajnim službama u svetu. Ne znam ko je Vučićev spoljnopolitički savetnik, ali ovakve izjave ne daje ni diplomata početnik. On je sada okrenuo CIA i Mosad protiv Srbije i protiv sebe. Vučić je postao njihova meta, i on i zemlja koju predstavlja“, ocenio je Đukić.

Po njegovim rečima, u diplomatskoj istoriji nema primera da predsednik jedne male zemlje optužuje najmoćnije obaveštajne službe na svetu za događaje na drugom kraju sveta.

„To je mogao da kaže neki penzionisani šef države, ali Vučić je u aktivnoj politici i on bi sutra trebalo da vodi politiku i sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), i s Izraelom i Iranom. Posle ovakve izjave, pitanje je da li će te zemlje hteti da kontaktiraju sa srpskim predsednikom, tim pre kada se ima u vidu koliko su poremećeni odnosi Srbije i SAD još od prošle godine kada je Vučić nepozvan pokušao da prisustvuje donatorskoj konvenciji Republikanske stranke u Majamiju, odakle je izbačen“, rekao je bivši diplomata.

To je dolivanje ulja na vatru, dodao je, i dokaz da je spoljna politika Srbije „u apsolutnoj katastrofi“.

„Sve se raspalo, mi više nemamo spoljnu politiku“, smatra Đukić.

On je podsetio da su SAD nedavno donele Zakon o nacionalnoj odbrani u kojem se Srbija spominje kao zemlja s velikim kriminalom i korupcijom.

„SAD će do kraja marta objaviti imena lica koja se u Srbiji dovode u vezu s organizovanim kriminalom i korupcijom i kršenjem vladavine prava. Vučić je izjavom o CIA i Mosadu uputio poziv SAD da slučajno ne zaborave na sankcije koje su obećale da će uvesti srpskim zvaničnicima umešanim u kriminal“, kazao je Đukić i naglasio su „Američka ambasada i predstavnici CIA u Beogradu dužni da izveste Vašington o Vučićevim optužbama na račun CIA i Mosada“.

(Beta)

