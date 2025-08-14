Srećko Đukić: Međunarodna zajednica sprema prihvatilište za Aleksandra Vučića

Bivši ambasador Srećko Đukić izjavio je da međunarodna zajednica pomno prati događaje u Srbiji i da već sprema prihvatilište za Aleksandra Vučića.

Đukić je agenciji Beta kazao da međunarodna zajednica ne želi da spašava Vučićevu vlast, „kome je sopstveni narod odsvirao kraj“.

„Najznačajniji faktori međunarodne zajednice i na Zapadu i na Istoku veoma pomno prate, analiziraju i znaju ishod krize koja u Srbiji kulminira. Istina je da se međunarodna zajednica ne oglašava svaki dan, i svojim izjavama ona tu krizu niti produbljuje niti je gasi, ali to ne znači da ona neće reagovati ako dođe do temeljnog ugrožavanja unutrašnjeg reda i mira. Vlast tvrdi da i dalje drži celu situaciju pod kontrolom, i zato međunarodna zajednica prepušta režimu da situaciju dovede u neki sklad odnosa unutar Srbije i da krizu prevaziđe mirnim putem“, ocenio je Đukić.

Prema njegovim rečima, režim smatra da se kriza može rešiti bez predavanja vlasti i odstupanja s vlasti.

„Jedno od rešenja je najskorije raspisivanje vanrednih izbora, što je najverovatnija mogućnost. Međunarodna zajednica ne isključuje ni mogućnost treće varijante, a to je abdikacija nekrunisanog srpskog kralja (Aleksandar Vučić) i njegove kamarile negde u neko prihvatilište u Sibiru ili na nekoj egzotičnoj destinaciji u Aziji ili Africi“, naglasio je bivši diplomata.

Ne treba sumnjati da međunarodna zajednica, dodao je, poznaje do detalja anatomiju krize u Srbiji i njene ishode.

„Trebalo bi shvatiti da međunarodna zajednica danas ne deluje po scenariju iz devedesetih godina prošlog veka, već pušta da se stvari razvijaju, uslovno rečeno, prirodnim tokom. To potvrđuje odnos i prema bivšem predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, gde se međunarodna zajednica nije često eksponirala, ali je vrlo jasno stavila do znanja šta će se na kraju desiti“, objasnio je Đukić.

Za kraj krize u Srbiji, naveo je, trebalo bi imati još malo strpljenja.

„Režim je ušao u fazu agonije i sada traži izlaz. Nije isključeno da će se vratiti nekim ranijim predlozima studenata i opozicije, koje je on glatko odbio kao što je bio zahtev za formiranjem prelazne vlade. Sada kada je režim u bezizlaznoj situaciji, hvataće se i za slamku spasa. Međutim, ta varijanta više ne igra, pogotovo ne igra kod studentskog pokreta koji je zahvatio celu Srbiju. Proces razrešenja krize u Srbiji je ušao nepovratan tok“, istakao je.

Na pitanje da li značajni međunarodni faktori više ne vide Vučića kao partnera u budućnosti, Đukić je kazao da je predsednik Srbije prokockao sve karte i na Istoku i na Zapadu.

„Vučić se vodio politikom ‘prijatelji su mi na sve strane, ali niko mi nije saveznik’. Ta politika sedenja na nekoliko stolica pokazala se kao pogubna za njega i njegov režim, ali i za državu zbog čega je društvo išlo unazad u poslednjih 13 godina od kada je on na vlasti. Vučić je hteo da i Ruse prevede žedne preko vode, i Amerikance, Francuze, Nemce, Britance, Evropsku uniju… Prevelike su to bile ambicije za jednog državnika formata običnog balkanskog radikala“, rekao je.

Upitan da li se može očekivati oštrija reakcija međunarodne zajednice kako bi se sprečilo izbijanje krvavih sukoba u Srbiji, Đukić je rekao da su takva opozorenja Vučićevom režimu već upućena.

„Sigurno će ponovo biti novih i jačih upozorenja, ali odgovornost za svaku kap krvi neće snosti međunarodna zajednica, a ni studenti i ostali protestanti, već vlast i onaj koji komanduje tom vlašću. Vučić je svestan da mu lomljenje vilica i kostiju, hašenje studenata, pucanje iz pištolja… ne ide od koristi, već još više rasplamsava društveni bunt. Međunarodna zajednica ne želi da spašava Vučića, kome je sopstveni narod odsvirao kraj“, zaključio je Đukić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com