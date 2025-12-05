Srećko Đukić: Srpsko-američki odnosi doživeli sunovrat, posledice po Srbiju biće ogromne

Bivši diplomata Srećko Đukić ocenio je da su srpsko-američki odnosi doživeli sunovrat i da će posledice po Srbiju biti ogromne.

Komentarišući objavu američkog predsednika Donalda Trampa da je Srbija bila umešana u pokušaj nameštanja predsedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) 2024. godine, Đukić je agenciji Beta kazao da postoji mnogo smetnji u diplomatskim odnosima sa Amerikom.

„Još od Vučićeve neslavne posete Majamiju kada je izbačen sa konvencije Republikanske stranke, ovo je već treći ozbiljan slučaj koji ukazuje na poremećene odnose između Beograda i Vašingtona, što vlast u Srbiji nije očekivala. Videćemo narednih dana šta će još uslediti. Očito da postoje krupni problemi u srpsko-američkim odnosima“, rekao je bivši ambasador.

Prema njegovim rečima, i poseta Americi šefa diplomatije Marka Đurića pretvorila se u turistički izlet.

„Iako je Đurićeva poseta Americi najavljena kao zvanična, pretvorila se u običan turistički izlet u kome je on uspeo da nahvata par kongresmena, ali ga nije primio državni sekretar Mark Rubio. Ako je poseta bila zaista zvanična, šef srpske diplomatije je morao da se sretne s Rubiom. Može se zaključiti da je dubina sunovrata srpsko-američkih odnosa toliko velika da ne možemo ni da pretpostavimo šta sve stoji iza toga, uprkos činjenici da su se srpstvo i Srbija toliko radovali pobedi Donalda Trampa“, rekao je Đukić.

Dodao je da je uzrok loših odnosa sa SAD kratkovida srpska spoljna politika.

„Srpska spoljna politika nije utemeljena ninakakvim principima, nego na ‘idi mi, dođi mi’ politici“, ocenio je.

Na pitanje kakve mogu biti posledice po Srbiju zbog loših odnosa s Amerikom, Đukić je kazao da će posledice biti „žestoke“.

„Mislim da se posledice već osećaju. Imamo ozbiljan problem s NIS-om, a videćemo šta će se još desiti s Kosovom i Bosnom i Hercegovinom. Srpska vlast nema snage da rešava ni obične probleme, a kamoli da rešava problem sa SAD. Jasno je da su postupci Beograda iritirali Vašington i da je Tramp počeo da otvara dosije koji se zove ‘Srbija-Aleksandar Vučić'“, istakao je diplomata.

Američki predsednik Donald Tramp u utorak je na svojoj društvenoj mreži „Truth social“ podelio objavu sa „X“ u kojoj se navodi da je Ilon Mask sprečio nameštanje rezultata američkih predsedničkih izbora 2024. godine tako što je onesposobio kompjutere kompanije „Dominion voting systems“ u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com