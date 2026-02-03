Srećko Đukić: Usvajanje antievropskih pravosudnih zakona je problem Srbije, a ne Evropske unije

Bivši diplomata Srećko Đukić izjavio je da su novi zakoni iz oblasti pravosuđa problem građana Srbije, a ne Evropske unije (EU), i da se ne može očekivati oštrija reakcija iz Evropske komisije (EK).

Đukić je agenciji Beta kazao da su setu pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, a potpisao ih predsednik Srbije Aleksandar Vučić, legitimitet dali opozicioni poslanici koji nisu napustili Skupštinu Srbije.

„Moramo konstatovati da srpska opozicija prstom nije makla kad su ti zakoni donošeni. Umesto da se organizuju protesti, sve se svelo na nekoliko diskusija u parlamentu. Ne može se EK boriti umesto opozicije za političke interese u Srbiji. Opozicija je pokazala potpunu pasivnost oko donošenja tih zakona. Iluzorno je očekivati da će EK da završi naše domaće zadatke. Opozicioni poslanici nepotrebno sede u parlamentu i samim tim su dali legitimitet antievropskim zakonima“, kazao je Đukić.

Prema njegovim rečima, na putu evrointegracija Srbija je, s usvajanjem pravosudnih zakona kojima se ograničavaju nezavisnost i samostalnost sudstva i tužilaštva, napravila dva koraka unazad.

„EK neće prenebregnuti usvajanje antievropskih zakona u srpskom parlamentu, to će biti konstatovano u svim dokumentima i razgovorima koji se odnose na stanje demokratije u Srbiji, i to je sve što EK može da uradi“, ocenio je.

On je rekao da aktuelna vlast u Srbiji pokušava da se „ugura u paket zemalja“ koje bi u najskorije vreme trebalo da postanu članice EU.

„U tom paketu su Crna Gora, Albanija, Ukrajina, Moldavija i verovatno Severna Makedonija. Međutim, Srbija želi da zaustavi taj paket dok ne bude spremna da uđe u EU. Srbija sada sve čini da zaustavi Crnu Goru na evropskom putu, kako bi se zajedno našle u paketu za ulazak u EU“, istakao je Srećko Đukić.

Evropska komisija izrazila je juče žaljenje zbog toga što je predsednik Srbije potpisao izmene ključnih zakona u oblasti pravosuđa, ocenjujući da je reč o ozbiljnom koraku unazad na evropskom putu Srbije. Na pitanje N1 da li će zbog toga biti konkretnih posledica, iz Brisela nisu odgovorili direktno.

„Nismo ovde da kažnjavamo, već da gradimo snažnu i demokratsku Evropsku uniju, u kojoj Srbija može da ima svoje mesto“, poručili su iz službe za odnose sa javnošću Evropske komisije.

(Beta)

