Srednjoškolci poručili: Ako se sada ne trgnemo, nacija će biti zavijena u crno

U Beogradu, uoči početka komemorativne šetnje „Srednjoškolci pamte“, kojom se obeležava deset meseci od tragedije u Novom Sadu je poručeno da je borba za istinom i pravdom čista i neophodna.

U snimljenom govoru, kod Savskog trga, su naveli da danas ponovo stoje sa studentima i građanima i to „uspravno i dosledno“, te da su prvi stali uz studente i njihove zahteve.

„Znali smo da je u trenutku kada se društvo u potpunosti urušilo, ugasivši živote, jedino ispravno ustati i podići svoj glas“, navodi se.

Govorili su im da su suviše mladi, da su samo deca i da ovo nije njihova borba.

„Mi jesmo deca, ali deca koja znaju razliku između dobrog i lošeg, ispravnog i nepravednog, istine i prevare. Nas ne vodi niko do naših moralnih načela i razuma“, poručili su srednjoškolci.

Tvrde da nisu suviše mladi da otvore oči, da ne skrenu pogled „dok ljudi oko njih krvare posečeni parčadima napuklog sistema“.

Naveli su i da su sa studentima prepešačili Srbiju, da su istrajavali rame uz rame svaki dan, na suncu, kiši, oluji i vrelom asfaltu.

Ukazali su da su žrtvovali mesece svoje školske godine jer su znali da će se lekcije nadoknaditi.

„Znali smo da ako se sada ne udružimo, ni školske lekcije, a ni diplome neće nam značiti ništa. Znali smo, ako se sada ne trgnemo, nacija će se ponovo zaviti u crno“, dodali su.

Smatraju da su tokom 10 meseci borbe, „ruševine sistema uspele su da potonu još dublje“.

„Ljudi, zatrovani lažima otetih medija i sopstvenom pozicijom, vređali su nas svaki dan, na svakoj raskrsnici… Nazivani smo teroristima, izdajnicima i stranim plaćenicima. Naše drugare iz razreda otimala je policija“, naveli su.

Nakon svega „institucije i dalje ćute, ali srednjoškolci neće“.

„I ostaćemo da stojimo uspravno i dosledno jer znamo da je naša borba čista i neophodna. Borba za osnovna načela društva, znanje, odgovornost, pravdu, istinu“, poručeno je u govoru.

Govor je na kratko bio prekinu jer je Hitna pomoć pod rotacijom i sa sirenom tuda prošla baš u momentu dok su se čitala imena poginulih u padu novosadske nadstrešnice, što su okupljeni propratili negodovanjem, javio je reporter agencije Beta.

Šetnja, kako je ranije najavljeno, kretaće se Nemanjinom ulicom do Ministarstva prosvete, potom preko Slavije i Ulice kralja Milana do Studentskog kulturnog centra.

Povorka će se odatle uputiti kroz Resavsku ulicu do zgrade Ustavnog suda u Bulevaru kralja Aleksandra, skrenuti u Takovsku do zgrade Radio-televizije Srbije.

Potom će, Svetogorskom i Makedonskom ulicom doći do Trga republike, gde bi protest trebalo da bude završen.

Na početku okupljanja, srednjoškolaci, studenti i građani blokirali su saobraćaj na raskrsnici Nemanjine i Savske ulice, uoči početka komemorativne šetnje povodom 10 meseci od pogibije 16 osoba u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

Okupljeni kod nekadašnje beogradske železničke stanice, na molbu učenika i studenata ne prave buku, pošto su zamoljeni da pištaljke ostave kod kuće, jer je u pitanju komemorativna šetnja.

Na raskrsnici se nalazi automobil sa razglasom, sa kog će biti emitovana unapred snimljena obraćanja.

Saobraćajna policija kontroliše saobraćaj u ulicama koje vode ka Savskom trgu gde se nalazi stara Železnička stanica.

Novi Sad: Počela protestna šetnja kojom se obeležava 10 meseci tragedije na Železničkoj stanici

Više hiljada Novosađana, studenata i građana, priključilo se srednjoškolcima u šetnji povodom 10 meseci od tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Tom prilikom poginulo je 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Na početku kolone, koja je krenula iz kampusa Univerziteta u Novom Sadu, nalazi se veliki transparent s porukom „Srednjoškolci pamte“, a doneta je i „suza“ od belog cveća koja će biti položena na mestu tragedije.

Prethodno su se građani okupili u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, gde je pre šetnje održano više govora prosvetnih radnika.

Rima Grujić, profesorka iz Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, poručila je da na današnji dan, 1. septembra dan kada se učinoice pune radošću, a da se umesto toga obeležava deset meseci od tragedije kojom su mladi ljudi „umesto sigurnosti dobili strah, a umesto odgovornosti – tišinu i neprihvatanje krivice“.

Ocenila je da bi školska godina trebalo da počne sa poverenjem u znanje, a da počinje sa „predosećanjem da živimo u društvu koje školstvo tretira kao nevažno“.

„Dok mi danas stojimo ovde, neka naša braća i sestre po znanju i zvanju plaćaju cenu svog bunta, neke naše kolege su u pritvoru, Filozofski fakultet u Novom Sadu je okupiran, to je slika našeg društva“, navela je Grujić.

Ispred kolone kolone su bajkeri iz neformalne grupe „Beli zečevi“, kao i više traktora članova Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije.

Na raskrsnici kod Železničke stanice danas je u 11:52 održana komemoracija sa 16 minutnom tišinom, u organizaciji Zborova građana Novog Sada.

