Srpska dijaspora pisala Fajnenšel tajmsu: Vučić izneo neistine u pokušaju da obmane evropsku javnost

Predstavnici srpske dijaspore koji podržavaju studente u blokadi poslali su Fajnenšel tajmsu odgovor na pismo predsednika Srbije Aleksandra Vučića tom britanskom listu, navodeći da je izneo niz neistina u pokušaju da obmane evropsku javnost i održi se na vlasti.

U pismu, juče upućenom uredništvu Fajnenšel tajmsa, urednici Rouli Halaf i dopisniku iz Jugoistočne Evrope Martonu Dunaiju, predstavnici 18 grupa srpske dijaspore naveli su da Vučićevo pismo Fajnenšel tajmsu predstavlja „najnoviji pokušaj posrnulog autokrate da se održi na vlasti“.

„Gospodin Vučić predugo uživa popustljivost evropskih lidera, od kojih su mnogi vođeni strahom od regionalne nestabilnosti. Od 2012. godine, Vučić igra i ulogu piromana i ulogu vatrogasca. Građani Srbije se nadaju da evropska javnost sada prepoznaje njegove autoritarne metode i da stoji uz njih u izgradnji slobodne, demokratske i moderne Srbije“, naveli su predstavnici dijaspore.

Povodom Vučićevog pisma, kojim je odgovorio na prošlonedeljnu kolumnu u Fajnenšel tajmsu, predstavnici dijaspore, između ostalog, demantuju tvrdnju predsednika Srbije da je njegova vlast „uvek nastojala da pregovara u dobroj veri“.

„Ta tvrdnja predstavlja veliko preterivanje, budući da je od dolaska na vlast 2012. uporno odbijao otvorenu debatu, suzbijao parlamentarnu opoziciju i ućutkivao glasove neistomišljenika, putem zastrašivanja i gotovo potpune kontrole nad medijskom strukturom u zemlji“, stoji u pismu udružene dijaspore, objavljenom na mreži Iks.

Dodaje se da je „najnovija manifestacija pooštravanja kontrole medija Vučićeva naredba, preko rukovodstva državne kompanije Telekom Srbija i Junajted grupe, da bude smenjena direktora (Junajted medije Aleksandra Subotić) koja je zadužena za nekoliko preostalih nezavisnih medija, što je potvrđeno procurelim audio snimkom“.

„Posle 13 godina gotovo potpune kontrole nad svakom institucijom i lokalnom zajednicom, narod Srbije ponovo ustaje da kaže ‘Dosta’, a ono što Vučić karakteriše kao napore sa ciljem ‘podsticanja nemira i nasilja’ zapravo su mirni protesti, čije učesnike su više puta napadali njegovi lojalisti, od kojih mnogi imaju krivični dosije“, navodi dijaspora u pismu.

Grupe iz dijaspore koje podržavaju pobunjene studente ukazuju Fajnenšel tajmsu da „srpske policijske snage, koje su daleko od toga da štite građane, stoje skrštenih ruku, ili još gore – aktivno učestvuju u represiji“.

„Policijska brutalnost je stalna karakteristika njegove vladavine od 2012. godine. Sve to vreme, gospodin Vučić mobiliše državne bezbednosne i obaveštajne snage kako bi zastrašio neistomišljenike. Bezbednosno-informativna agencija (BIA) je pozivala studente i njihove roditelje na ‘neformalna’ ispitivanja, pritvorila je desetine mladih ljudi pod lažnim optužbama za pokušaj rušenja ustavnog poretka i izdvajala je pojedince na osnovu njihovog verskog ili nacionalnog identiteta“, navodi se.

Dodaje se da je od decembra 2024. više od 1.000 ljudi nezakonito pritvoreno, da su mnogi od njih pretučeni i zlostavljani, i da su neki Srbi pobegli u inostranstvo, tražeći sigurnost od progona.

Povodom Vučićeve tvrdnje u pismu Fajnenšel tajmsu da je njegova vlada „preduzela značajne korake kako bi se pozabavila zabrinutošću građana posle tragedije u Novom Sadu“, dijapora ukazuje da pad nadstrešnice 1. novembra 2024. u kojem je 16 ljudi izgubilo život „nije samo tragedija, već rezultat teškog nemara i korupcije na najvišim nivoima, u kojoj su učestvovali i gospodin Vučić i ministri u Vladi Srbije“.

„Jedini preduzeti ‘koraci’ bila su hapšenja uzbunjivača koji su razotkrili te koruptivne prakse. Štaviše, gospodin Vučić je pomilovao osobe koje su napale mirne demonstrante, uključujući grupu koja je brutalno pretukla i teško povredila studentkinju u Novom Sadu“, naveli su predstavnici dijaspore.

Udružena srpska dijaspora na kraju pisma dodaje da se Srbija nalazi na raskršću.

„Građani Srbije su pokazali hrabrost zahtevajući odgovornost, sada je na svima da prepoznaju njihovu borbu i da osiguraju da put zemlje ne bude definisan represijom, već principima demokratije, slobode i modernog upravljanja“, upozorava 18 grupa srpske dijaspore.

Pismo Fajnenšel tajmsu potpisale su sledeće grupe: Pariz 11:52, London uz studente, Berlin uz studente, Blokada Beč, Holandija 11:52, Švajcarska 11:52, Španija 11:52, Palac gore Belgija, Frankfurt uz studente, Njujork uz studente, Vašington uz studente, San Francisko uz studente, Boston uz studente, Los Anđeles u podršci studentima, Zbor Građana Toronto, Montreal uz studente, Pert uz studente i SviĆe Dijaspora.

U prošlonedeljnoj kolumni, na koju je Vučić reagovao pismom, Fajnenšel tajms je naveo da Evropa „mora da pojača pritisak na predsednika Srbije da bude odgovorniji i da održi istinski fer izbore, kako bi se izbeglo dublje demokratsko nazadovanje“.

Dok su SAD izgleda za sada napustile balkansko područje, EU i Velika Britanija nisu, ali su predugo popuštale Vučiću, naveo je list i dodao da bi Brisel i London trebalo da deluju i da iskoriste ekonomski uticaj.

„Ako to ne učine i Srbija krene dalje autoritarnim putem, neće biti samo Vučić kriv, nego i njegove zapadne pristalice koje skreću pogled“, naveo je londonski dnevnik.

(Beta)

