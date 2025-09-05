Srpska dijaspora protestovala ispred sedišta Junajted grupe u Holandiji

Pripadnici srpske dijaspore su danas protestovali ispred sedišta Junajted grupe u Amsterdamu, izražavujući podršku medijskim kućama koje u Srbiji posluju u okviru Junajted medije, javila je televizija N1.

Sličan protest je 31. avgusta održan u Njujorku, ispred ispostave britanskog fonda Bi-Si Partners, koji je većinski vlasnik Junajted grupe.

Protesti su održani pošto je prošle nedelje objavljen snimak nedavnog telefonskog razgovora direktora Junajted grupe i Telekoma Srbija, Stena Milera i Vladimira Lučića, zahvaljujući kojem je javnost saznala da je vlast Aleksandra Vučića tražila smenjivanje izvršne direktorke Junajted medije Aleksandre Subotić, koja je godinama, uprkos političkim pritiscima, branila nezavisnost medijskih kuća kojima upravlja – N1, Nova, Danas i Radar.

Jedna od učesnica protesta u Amsterdamu Dunja Radulov rekla je da je skup ispred sedišta Junajted grupe organizovala neformalna grupa Holandija 11:52, sačinjena od oko 500 ljudi, navodi televizija N1.

„Cilj našeg današnjeg okupljanja je da dostavimo naše pismo Junajted grupi o tome koliko smo šokirani time da jedna firma sa sedištem u Holandiji, koja se ponosi svojim demokratskim vrednostima, dozvoljava sebi da doprinosi gašenju slobodnih medija u Srbiji“, kazala je Radulov.

Navela je da će tražiti razgovor sa upravom Junajted grupe u Holandiji i dodala da je za dijasporu izuzetno važno da ima kvalitetne medije koji nezavisno izveštavaju o protestima u Srbiji.

„Mi već vidimo da postoji interesovanje holandskih medija za ono što se dešava, imamo inicijalnu reakciju. Naša nada je da će se podići pritisak i da će to dovesti do konkretnih promena“, kazala je Radulov.

Srpska dijaspora u Velikoj Britaniji će sutra ispred sedišta Bi-Si Partnersa u Londonu organizovati protest podrške medijskim kućama koje u Srbiji posluju u okviru Junajted medije.

U više od 50 gradova i 15 zemalja, sprska dijaspora je pokrenula peticiju „Zaštitimo slobodne medije“, uz poruku da „nema dila iza zatvorenih vrata“.

Na snimku koji je prošle nedelje objavila međunarodna novinarska grupa Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP), čuje se kako Miler kaže Lučiću da „razume da je Vučić uznemiren, ali da mu je potrebno vreme da učini malim“ srpski ogranak kompanije Junajted medija.

„Ne mogu da otpustim Aleksandru (Subotić) danas, kako smo razgovarali. Moram da učinim veoma malom kompaniju (Junajted medija) u Srbiji, da je odvojim. Za to je potrebno vreme i mislim da se tu razumemo. Razumem da te je predsednik zvao i da je veoma uznemiren, to razumem, ali moram da pronađem način kako da to uradim brzo“, kazao je Miler, čelnik kompanije čiji je Junajted medija deo.

Lučić je Mileru rekao da je Vučić o smenjivanju Aleksandre Subotić već razgovarao sa čovekom koji je u korporativnoj hijerarhiji iznad njega – sa Nikosom Statopulosom, predsednikom Upravnog odbora Bi-Si Partnersa.

„Predsednik Vučić je zamolio Nikosa da smeni samo Aleksandru Subotić, ne i direktore N1 i Nove, jer je bio svestan da je njih sada teško promeniti“, kazao je Lučić Mileru.

(Beta)

