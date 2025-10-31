Srpski nacionalni forum: Vučić manipuliše mladima sa Kosova praveći svoju štenju do Novog Sada

Srpski nacionalni forum (SNF) iz Gračanice nazvao je danas šetnju grupe Srba s Kosova ka Novom Sadu manipulacijom tamošnjim mladima.

„SNF osuđuje manipulaciju mladima sa Kosova i Metohije koji su, pod plaštom ‘podrške predsedniku Aleksandru Vučiću’, pešice krenuli ka Novom Sadu — u trenutku kada su brojne tamošnje institucije države Srbije ugašene, a narod ostavljen bez zaštite“, navodi se u saopštenju Foruma koje je potpisao Momčilo Trajković.

Dodaje se da „dok režimski mediji prikazuju ovu šetnju kao ‘patriotski čin’, istina je da se radi o još jednoj organizovanoj manipulaciji Srpske liste i režima Aleksandra Vučića, koji pokušavaju da prikriju potpuni poraz državne politike na Kosovu i Metohiji“.

Istaknuto je da „srpski narod na Kosovu i Metohiji danas može da podrži samo one koji hodaju putem slobode i istine, a ne one koji slepo slede naloge iz Beograda, dok režim beži od odgovornosti za tragedije i korupciju“.

„Kroz pretnje, zastrašivanje i zloupotrebu institucija, vlast pokušava da uguši slobodarski duh mladih koji žele demokratiju, pravdu i reformu sistema, a ne poslušnost i strah“, istakao je SNF.

Podsetio je da se sutra u Novom Sadu održava komemorativni skup u znak sećanja na 16 nevinih života izgubljenih prilikom pada nadstrešnice rekonstruisane železničke stanice — „simbola korupcije i neodgovornosti vlasti“.

„Ono što je Dželjal Svećja sa svojom policijom i represivnim aparatom činio mladim Srbima na Kosovu i Metohiji — gušeći svaki vid slobodnog mišljenja i okupljanja — danas isto pokušava da sprovede režim Aleksandra Vučića u Srbiji“, naveo je SNF.

(Beta)

