Srpski studenti demonstranti kandidovani za nagradu Saharov Evropskog parlamenta

Srpski studenti demonstrati kandidovani za nagradu Saharov, najvišeg priznanja koje Evropska unija dodeljuje borcima za odbranu slobode mišljenja i ljudskih prava.

Nominaciju objavila je danas evropska poslanica Irena Joveva na društvenoj mreži Iks (X) navodeći da je sa poslanikom Evropskog parlamenta Helmutom Brandšteterom predložila studente učesnike protesta za nagradu Saharov.

„Snažno osuđujemo brutalno nasilje nad demonstrantima i apelujemo na Evropsku komisiju i države članice da reaguju, sa ciljem uspostavljanja vladavine prava, slobode medija i mirno okupljanja u Srbiji“, navela je Irena Joveva.

„Srpski studenti koji predvode trenutni talas protesta oličavaju duh nagrade Saharov“, navodi se u objavi.

Kako je navela, studenti od pada nadstrešnice izlaze na ulicu gde se bore za vrednosti za koje se zalaže Evropska unija, a to su – poštovanje ljudskih prava, demokratija, dostojanstvo i vladavina prava.

Ona je podelila i snimak sa uhapšenim demonstrantima kako kleče okrenuti ka zidu i pozvala EU da reaguje.

„Niko ne može da ignoriše ovu brutalnost u Srbiji. Svi znamo čiji je ovo stil. EU više ne bi trebalo da se pretvara i konačno – da deluje“, navela je Joveva.

Sa velikom zabrinutošću ističe da postupci srpskih vlasti predstavljaju ozbiljno podrivanje vladavine prava i temeljnih demokratskih principa, čime se Srbija sve više udaljava od evropskih vrednosti i budućnosti unutar EU.

Predlagači posebno neprihvatljivim ističu naročito grubu i nesrazmernu upotrebu policijske sile protiv demonstranata, uključujući fizičke napade na maloletna lica i žene, kao i preteću retoriku visokih zvaničnika s ciljem zastrašivanja demonstranata, što stvara atmosferu koja samo podstiče dalje nasilje.

„Isto važi i za sistematske i organizovane napade na novinarke i novinare, kao i na medijske radnike i radnice, uključujući izričite pretnje smrću, fizičke napade, ometanje izveštavanja i kampanje blaćenja, sve s ciljem ućutkivanja nezavisnih, kritičkih glasova“, naveli su oni.

Poslanici Joveva i Brandšteter naglašavaju da su napadi na slobodu medija direktan napad na pravo na informisanost i na demokratiju.

Kako ističu, u brojnim dokumentovanim slučajevima očigledno je da su srpske vlasti pokazale neefikasnost u zaštiti građanki i građana, kao i novinarki i novinara, dok je njihova (ne)posredna umešanost u nasilje i represiju potpuno neprihvatljiva za bilo koju državu, pa čak i, ili posebno, za onu koja teži ka članstvu u EU.

Predlagači nominacije za nagradu veruju da su zahtevi studenata za slobodnim i poštenim izborima, nezavisnim medijima i zahtevi za okončanje političkog nasilja u skladu sa pristupnim kriterijuma EU. Pri tome pozivaju srpske vlasti da zahteve svojih građanki i građana i ispune.

„Dodeljivanje nagrade Saharov demonstrantima ne bi predstavljalo samo priznanje njihove uloge u evropskoj budućnosti Srbije, već bi bar delimično povratilo poverenje srpske javnosti u načelnost EU“, naveli su oni.

Pored toga, dodela ovakvog priznanja ovim studentima poslalo bi nedvosmislenu poruku srpskim vlastima da međunarodna zajednica neće (dalje) tolerisati razgradnju demokratskih vrednosti u Srbiji.

U periodu kada nazadovanje demokratije ugrožava stabilnost Evrope, podrška ljudima na ulicama u Srbiji i korišćenje postojećih pravnih mogućnosti Unije za pritisak na vlasti u Beogradu ojačalo bi posvećenost EU kao nade za one koji teže boljem, slobodnijem svetu, naveli su evroposlanici.

Nagrada Saharov se dodeljuje od 1988. i nosi ime po sovjetskom fizičaru i disidentu Andreju Saharovu.

