Srušio se deo tunela u izgradnji u Los Anđelesu, spaseni svi blokirani radnici

Deo tunela u izgradnji u Los Anđelesu urušio se sinoć, a svi radnici koji su tu bili blokirani, njih 31, su izvučeni, saopštila je gradska Vatrogasna služba.

Tunel se urušio na potezu od osmog do skoro desetog kilometara od jedinog ulaska u tunel u industrijskom delu grada.

Snimci gradske televizije načinjeni iz vazduha pokazali su kako se radnici izvlače kroz ulaz u tunel.

Neki radnici sa druge strane srušenog dela tunela prelazili su preko brda rastresite zemlje u visini do 24 metara i stigli su do nekoliko svojih kolega sa druge strane. Zatim je u grupama po nekoliko radnika istovremeno prebačeno tunelskim vozilom do otvora.

Dvadeset sedam izvučenih radnika pregledali su bolničari hitne službe. U tunelu je bio 31 radnik i svi su izvučeni.

Tunel će kada bude završen prenositi otpadne vode. Širok je 5,5 metara, saopštila je vatrogasna služba.

Više od 100 zaposlenih u Vatrogasnoj službi Los Anđelesa poslato je na mesto urušavanja tunela, uključujući osobe specijalizovane za spasavanja iz zatvorenih prostora.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com