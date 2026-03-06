SSP: Apelacija odlučila da je za napad na poslanika Mitrovića nadležno Više javno tužilaštvo

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović saopštio je danas da je apelacijom konačno rešeno da je, nakon sedam meseci od kada je napadnut na protestu u Beogradu, za taj slučaj nadležno Više javno tužilaštvo (VJT), a ne Prvo osnovno tužilaštvo.

Mitrović je ocenio da je to suprotno onome što je VJT „pod komandom Nenada Stefanovića“ prvobitno uradio kako bi „smanjio politički značaj“ napada na njega, i da su mu nakon napada kazali da za taj slučaj nisu nadležni, te ga prebacili na Prvo osnovno tužilaštvo.

„Tako se posle čak sedam meseci od napada grupe huligana Srpske napredne stranke (SNS) slučaj pomerio s mrtve tačke. Nažalost, ovo nije jedina opstrukcija slučaja koja se desila. Prema informacijama koje smo dobili iz tužilaštva, svi video snimci napada obrisani su iste noći kada se napad desio, te će identifikacija napadača zavisiti samo od dobre volje SNS-a da prizna koga je sve u toj noći unajmila da različitim predmetima i teškom pirotehnikom prebija i napada građane po Beogradu, kojom prilikom sam se našao i ja na udaru huligana, koje je SNS regrutovao, obučio i platio“, naveo je Mitrović u saopštenju.

On je napadnut na protestu u Beogradu u avgustu prošle godine, kada je zadobio udarce šipkom u telo i glavu.

SSP je tada saopštio da je Mitrović izgubio svest i da su napadači nastavili da ga udaraju i kada je rekao da ga mogu ubiti i dok je pokušavao da pobegne.

(Beta)

