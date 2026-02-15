SSP: Besmislena kupovina glisera uprave grada Pančeva, dok građani nemaju novac za decu

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je gradska uprava grada Pančeva potpisala ugovor za kupovinu glisera za cenu od oko 11 miliona dinara sa firmom CTC Unit doo Beograd", što je "apsolutna besmislica" kao trošak.

„Kome je u Gradskoj upravi potreban gliser, zašto baš po ovoj ceni, ko će ga koristiti i u koje svrhe? Da li su ti ljudi, kojima je potreban gliser o trošku građana Pančeva, u skorije vreme išli do prodavnice ili su platili neki račun“, upitala je predsednica gradskog odbora SSP za Pančevo Nataša Zečević.

Da li su svesni da se „građani zadužuju kako bi deci kupili knjige i zimsku obuću? Da li znaju da deca u školama nemaju besplatne udžbenike niti obroke“, dodala je ona.

Kako je istakla, očigledno je da pojma „nemaju kakva je realnost, jer da imaju imalo odgovornosti i srama, ne bi novac svih građana Pančeva trošili na ovakve apsolutne besmislice“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com