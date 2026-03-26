SSP: Deca u beogradskim vrtićima dobila osip nakon korišćenja sapuna, inspekcija hitno da reaguje

Potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Tijana Šerbula kazala je danas da su deca koja borave u vrtiću "Bubamara" na Zvezdari, prema svedočenjima roditelja, dobila osip po rukama nakon korišćenja sapuna.

„Obratili su nam se zabrinuti roditelji dece koja borave u vrtiću ‘Bubamara’ na Zvezdari, jer su njihova deca, poput dece na Voždovcu, dobila osip po rukama nakon korišćenja sapuna“ izjavila je Šerbula i dodala da je prema navodima roditelja, medicinsko osoblje vrtića kao objašnjenje navelo da deca verovatno „ne ispiraju dovoljno dobro ruke“.

Navela je da dečji proizvodi moraju biti bezbedni, a ne „uslovljeni pravilnom upotrebom“ da ne bi izazivali reakcije i zatražila hitan izlazak sanitarne inspekcije u sve beogradske vrtiće, kao i zamenu spornog sapuna u svim objektima.

„Da ne živimo u sistemu naprednjačke nesposobnosti i bahatosti, odgovorni za uvođenje ovog proizvoda u beogradske vrtiće već bi snosili posledice. Sve dok su na čelu Beograda ljudi kojima je privatni interes ispred javnog, bezbednost dece i građana neće biti prioritet i zato je smena ovoj vlasti neizbežna“, rekla je Šerbula u pisanoj izjavi.

(Beta)

