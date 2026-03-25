SSP: Direktor beogradske Čistoće deli vozila tog preduzeća opštinama kojima slede izbori

Stranka slobode i pravde (SSP) je danas objavila da je v.d. direktora Javno-komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" iz Beograda Marko Popadić poklanjao vozila tog preduzeća opštinama u kojima se 29. marta održavaju izbori - Kladovu, Knjaževcu, Kuli i Aranđelovcu.

„Poslednjih nedelja, Marko Popadić v.d. direktora ‘Gradske čistoće’ i predsednik odbora Srpske napredne stranke (SNS) Zvezdara, deli šakom i kapom vozila voznog parka beogradskog preduzeća, kao da su njegova lična svojina“, navela je u saopštenju potpredsednica beogradskog odbora SSP Tijana Šerbula.

Pitala je da li je slučajnost da su opštine koje su primile te vredne poklone, uz obavezno slikanje direktora tokom primopredaje, upavo one u kojima slede lokalni izbori.

Šerbula je ocenila da se postavlja pitanje da li je Beograd toliko čist da može da poklanja vozila, ili je to „još jedan primer brutalne zloupotrebe javnih resursa za funkcionersku i stranačku kampanju gospodina Popadića“.

„U našem planu ‘Srbija 2030’ garantujemo da će komunalni sistemi biti efikasni, finansijski održivi i vođeni stručnim ljudima biranim na javnim konkursima, a ne poslušnicima koji služe za predizborne zloupotrebe“, navela je Šerbula.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com