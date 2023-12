SSP: Doktorka na mitingu SNS-a ulepšala sliku o zdravstvu, istina mnogo drugačija

Lekari Stranke Slobode i pravde pitali su doktorku Jelenu Drulović koja je govorila na mitingu Srpske napredne stranke u Užicu, zašto ulepšava sliku o srpskom zdravstvu ako se zna da na današnji dan 76.742 pacijenta čekaju neku vrstu pregleda uz stalan trend rasta tog broja.

„Da li kada govorite o boljem zdravstvu u Užicu mislite na to što Uzičani na magnet kičme čekaju prosečno po tri godine, a operaciju veštačkog kuka dve do četiri godine. Kada već gospođo Drulović pričate o opremi koja se nabavlja moramo da Vas pitamo gde su mamografi za koje je Vučić rekao da su skladištima jer ih još nema u sedam od ukupno 17 Domova zdravlja u Beogradu. Da li znate da ćemo kada konačno dospeju u Domove zdravlja imati problem ko će na njima da radi jer nam nedostaju lekari, a medicinske sestre rade 2,5 do tri puta više nego njihove koleginice u Evropi i to za najmanju platu u regionu“, pitali su lekari u saopštenju.

U nastavku su doktorki preporučili da kada već ide na mitinge Srpske napredne stranke može pacijentima na Neurologiji da objasni zašto moraju da provode sate i sate u hodnicima čekajući na preglede i zašto po tri lekara rade u istoj ordinaciji.

„I ne morate gospođo Drulović da odgovarate jer Vi, baš kao i mi Vaše kolege, znate da ova vlast nije uradila ništa čime može da se hvali kada je briga o zdravlju ljudi u pitanju. Znate da smo vodeća zemlja u Evropi po smrtnosti od raka pluća, a druga po smrtnosti od raka dojke i da godišnje od malignih oboljenja u Srbiji umre 20.000 ljudi pa smo, po Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka, druga najgora zemlja po riziku umiranja od malignih oboljenja u Evropi“, naveli su lekari.

Ukoliko već govori na mitinzima stranke čiji lideri su poznati po lažnim obećanjima onda bi doktorka trebalo da naglasi da nastupa kao stranački aktivista, a ne kao lekar.

Saopštenje je potpisalo 13 lekara iz Odbora za zdravstvo Stranke slobode i pravde.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.