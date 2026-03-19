SSP: Elektronska sednica o Planu regulacije Beograda je nezakonita

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Mila Popović ocenila je danas da je odluka gradske vlasti da se Javna sednica o Planu generalne regulacije održi elektronski, potencijalno nezakonita, suprotna javnom interesu i ne štiti kulturna dobra.

„Režim u Beogradu ponovo beži od građana, zato što ne smeju da pogledaju građane u oči i nemaju odgovor na jedno jedino pitanje: po kom osnovu planirate da javne površine pretvarate u privatni profit?“, rekla je Popović, saopštila je stranka.

Ocenila je da se tim predlogom otvara mogućnost da se oduzme deo dvorišta škole kako bi se izgradio soliter.

„Umesto otvorene i transparentne rasprave o budućnosti grada, vlast bira format koji omogućava da utiša, filtrira i ignoriše građane. To nije dijalog već izbegavanje odgovornosti. Beograd ne sme biti grad investitora, već grad svojih građana. Planiranje grada mora biti u rukama struke i ljudi koji tu žive, a ne talac interesa investitora“, rekla je Popović.

(Beta)

