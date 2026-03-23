SSP: Grad Beograd nije obezbedio alternativni smeštaj tokom radova u Prihvatilištu za decu

Grad Beograd nije obezbedio alternativni smeštaj tokom radova na objektu Prihvatilišta za decu na Zvezdari zbog čega je ionako teška situacija po pitanju zaštite najugroženije dece u gradu dodatno pogoršana, ocenila je danas potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Tijana Šerbula.

Ona je navela da se u dopisu koji je upućen nadležnim institucijama u vezi radova u Prihvatilištu za decu „jasno ističe da će kapacitet privremenog smeštaja i dnevnih usluga biti smanjen, uz apel centrima za socijalni rad da određene kategorije korisnika izmeste“.

„(Gradonačelniku) Aleksandru Šapiću su puna usta o Prihvatilištu za decu Beograda i svratištu koje se tu nalazi, ali realnost pokazuje potpuno suprotno. Dok se izvode građevinski radovi u Prihvatilištu za decu u Ulici Živka Davidovića, umesto da se obezbedi alternativni smeštaj i zaštite najugroženiji, Šapićevi genijalci odlučuju da smanje kapacitete i dodatno pogoršaju ionako tešku situaciju“, navela je Šerbula a preneo SSP.

(Beta)

