SSP: Građani Rakovice godinama nemaju CT dijagnostiku

Stranka slobode i pravde (SSP) uputila je danas otvoreno pismo ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru u kojem ga je obavestila da građani Rakovice već godinama nemaju CT dijagnostiku.

„Vi, kao lekar, odlično znate da ovaj aparat nije luksuz, već osnovno sredstvo za brzo otkrivanje teških bolesti poput moždanog udara, tumora, unutrašnjih krvarenja i drugih stanja kod kojih vreme direktno odlučuje o životu i oporavku pacijenta“, istakla je Dragica Rašić iz SSP Rakovica, navodi se u saopštenju stranke.

Dodala je su građani Rakovice, zbog nepostojanja aparata, prinuđeni da odlaze u druge opštine i čekaju dijagnostiku koja, kako je navela, mora da bude dostupna odmah, a ne posle nedelja čekanja.

„Bez saglasnosti ministarstva zdravlja nema ni nabavke aparata ni zapošljavanja radiologa, što odgovornost jasno stavlja na Vas ministre Lončar“, poručila je Rašić.

Istakla je da je stanje zdravstva u Rakovici direktna posledica radikalske politike, te da vreme odgovornosti dolazi kada neće biti moguće braniti se ćutanjem.

(Beta)

