SSP i NS kritkovale izgradnju staklenog vidikovca navrh Kablara

Gradska organizacija Stranke slobode i pravde (SSP) u Čačku ocenila je da izgradnjom velikog staklenog vidikovca na vrhu planine Kablar gradska vlast manipuliše meštanima.

U saopštenju se navodi da su Srpska napredna stranka (SNS) na čelu sa Aleksandrom Vučićem i „lokalnim sledbenicima“ kao što je gradonačelnik Čačka Milun Todorović „postali majstori manipulacije i obesmišljavanja svega normalnog“.

„Manipulišu meštanima kablarskih sela, a oni ne shvataju da se vidikovac ne gradi zbog njih, već zbog SNS interesa – da njihovi ljudi i firme uzmu velike pare na brzinu“, piše u saopštenju SSP.

SSP navodi da gradska vlast nije do sada radila ni puteve, ni zdravstvenu ambulantu, struju, niti uvela vodu meštanima sela na Kablaru, a izgradiće vidikovac.

„Biće to još jedna u nizu prevara i pljački SNS-a, ali meštani treba da znaju da će trežnjenje biti bolno“, navodi se u saopštenju SSP.

Predsednik Gradske organizacije Narodne stranke u Čačku Aleksandar Radojević je ocenio da je izgradnje staklenog vidikovca „smešna, ali i tragična“ i da je to „odlika neuke i nesposobne vlasti“.

„Kakva nam je vlast, tako se i ponaša prema nekom problemu, u ovom slučaju prema izgrdnji vidikovca za koju su prikupili papire i dozvole, a onda s tim dozvolama ne znaju ni da rukuju“, rekao je Radojević novinarima.

Komentarišući angažovanje privatnog obezbeđenja koje je sprečavalo prolazak građanskih i ekoloških aktivista do vrha Kablara gde se gradi vidikovac, Radojević je rekao da „kad imaju interes da nešto urade, oni nekoga angažuju. Kada nemaju interes da nešto zabrane, oni to ne rade. Angažovati privatna obezbeđenja je odlika neuke i nekozistentne vlasti“, ocenio je on.

Posle višednevne blokade izgradnje staklenog vidikovca na vrhu Kablara, koju su organizovali građani i ekološki aktivisti, radovi su nastavljeni u ponedeljak, a privatno obezbeđenje i policija su naredna dva dana sprečavali građane da dođu do vrha Kablara.

Tri udruženja građana – „Zeleni talas“, „Tribina“, „Odbrani Kablar“ i deo meštana koji žive u selima na Kablaru protive se izgradnji staklenog vidikovca jer već postoji manji, drveni, i traže od nadležnih da se zaustavi „uništavanje Kablara“ jer će vrh te planine biti spušten i poravnat.

Drugi deo meštana kablarskih sela podržava izgradnju vidikovca, besplatno su ustupili delove svojih imanja za izgradnju pristupnih puteva do vrha Kabrlara i očekuju nove seoske puteve i imati korist od turizma.

