SSP i SNS različito o incidentima na koncertu Ane Bekute u Čačku

Gradski odbor Stranke slobode i pravde (SSP) u Čačku ocenio je danas da je pevačicu narodne muzike Anu Bekutu u utorak uveče dočekao „gnevni narod uz grudve i jaja“, a načelnik Moravičkog okruga (SNS) je ocenio da su incidenti na tom koncertu bili „organizovan politički napad“.

SSP navodi u saopštenju da je prema nezvaničnim informacijama za „zimsku čaroliju“ 13. januara na gradskom trgu u Čačku iz gradskog budžeta izdvojeno oko 40.000 evra.

„Dok i dalje nemamo odgovore za pad nadstrešnice i nedužne žrtve, dok je životni standard na nezavidno niskom nivou, a kriminal i korupcija vladaju državom, mi slavimo uz Anu Bekutu“, navodi se u saopštenju SSP.

Načelnik Moravičkog okruga i funkcioner Srpske napredne stranake (SNS) Marko Parezanović je osudio incident tokom koncerta Bekute u Čačku ocenivši da je reč o organizovanom političkom napadu i „kukavičkom činu koji nema veze sa političkom borbom“.

On je u saopštenju naveo da napad nije delo spontano okupljenih građana, već organizovane političke grupacije.

„Prvo su izmislili cifru od 40.000 evra i time joj nacrtali metu na čelu. A slagali su najmanjae tri puta, jer su u Anin džep utrpali i binu i rasvetu i ozvučenje i obezbeđenje i marketing, pa čak i porez koji ide državi“, naveo je Parezanović.

Parezanović je dodao da se poslednjih 30 godina u Čačku organuzuju koncerti za obe Nove godine na koji su dolazile muzičke zvezde plaćane iz gradskog budžeta.

„Neko to podržava, neko ne, i možemo oko toga da polemišemo, ali da to bude opravdanje da se žena gađa ledenicama – to nije politička borba, to je varvarizam“, naveo je Parezanović.

(Beta)

