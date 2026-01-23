SSP ispred Skupštine predstavila izložbu o 14 godina propadanja

Stranka slobode i pravde (SSP) je danas u Beogradu, na platou ispred Doma Narodne skupštine, ostavila izložbu pod nazivom „14 godina propadanja“ – tokom vlasti SNS, sa 350 fotografija koje će potom biti izložene i u drugim gradovima širom Srbije.

Član Predsedništva SSP Janko Veselinović naveo je da izložba predstavlja „hroniku jednog sistematskog urušavanja“, kao da Srbija već 14 godina ne živi u poretu Ustava i zakona, već u stanju „u kojem su jedan čovek i jedna partija uzurpirali ulogu države“, prenela je ta stranka u saopštenju.

„Režim Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS) postavio je Srbiju na pogrešnu stranu svake statistike: dok smo na dnu evropskih lestvica po standardu i slobodama, u samom smo vrhu po korupciji, kriminalu i nasilju. Izložba ’14 godina propadanja’ kroz sliku i reč dokumentuje više od 5.000 dana autokratije“, kazao je on.

Po njegovim rečima, ta postavka, fokusirajući se na period nakon 2012. godine, ali „ne zaboravljajući mračni koren politike devedesetih – razgolićuje mehanizme vlasti“.

„Vlasti koja počiva na: zastrašivanju, od prebijanja političkih neistomišljenika do nerazjašnjenih smrti onih koji su režimu stali na put; uzurpaciji, od izbornih manipulacija i kupovine glasova do medijskog mraka koji guši svaku kritičku misao; negativnoj selekciji, od kupljenih diploma i nesposobnih kadrova do potpunog sloma pravosuđa, prosvete i zdravstva“, naveo je Veselinović.

Na tih 350 fotografija i drugih predmeta, kako je kazao , zabeleženi su „fragmenti propadanja koje je Srbiju pretvorilo u izolovano ostrvo u srcu Evrope, miljama udaljeno od vrednosti kojima deklarativno teži“.

„Ovo nije samo prikaz afera i korupcije koja bukvalno ubija; ovo je svedočanstvo o srozavanju dostojanstva jednog društva od strane naslednika politike Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića, devedesetih i njihovih partnera“, ocenio je Veselinović.

Kazao je da je SSP svestan da prostor izložbe nije bio dovoljan da obuhvati „svako nepočinstvo, svakog lokalnog moćnika ili svaku uništenu opštinu i grad u Srbiji“, ali da ta izložba služi kao „trajni pisani trag“.

„Ona je podsetnik koji prkosi zaboravu i materijalni dokaz koji će jednog dana, u oslobođenim institucijama, služiti policiji, tužilaštvu i sudovima. Gledajte pažljivo. Ovo nije samo istorija našeg propadanja – ovo je poziv na odgovornost“, dodao je Veselinović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com