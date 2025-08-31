SSP: Izveštaji uzorkovanja vode u Zrenjaninu demantuju tvrdnje da je ispravna

Gradski odbor Stranke slobode i pravde (SSP) Zrenjanin saopštio je da izveštaji Zavoda za javno zdravlje od 26. avgusta demantuju tvrdnje pomoćnika gradonačelnika Rajka Kapelana da je voda u Zrenjaninu ispravna za piće.

„Na 14 mernih mesta izvršeno je uzorkovanje vode, od kojih nam je dostupno bilo 6 izveštaja, a među njima je više uzoraka pokazalo da voda nije za piće. Izveštaji laboratorijskih analiza direktno demantuju tvrdnje Kapelana i naprednjačke vlasti“, piše u saopštenju.

Zatražili su postupanje tužilaštva protiv Kapelana zbog više krivičnih dela, od obmanjivanja javnosti sa najviše javne funkcije u lokalnoj javnoj vlasti do direktnog ugrožavanja života Zrenjaninaca, svesno ih dovodeći u opasnost lažnim informacijama.

„Istina je jedna i jedina – voda u Zrenjaninu nije za piće. A za ovakvo sistematsko laganje i ugrožavanje javnog zdravlja odgovorni moraju da snose posledice“, naveli su iz SSP.

Gostujući na Televiziji Pink, 8. avgusta, Kapelan je kazao da je gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura rešio višedecenijski problem u vezi sa vodom iz gradskog vodovoda.o

