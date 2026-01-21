SSP Kragujevac: Osnivanje novih fakulteta neusklađenost prioriteta vlasti

Predsednica Resornog odbora za obrazovanje Stranke slobode i pravde (SSP) Kragujevac Ivana Milićević ocenila je danas da je osnivanje novog fakulteta u oblasti informacionih tehnologija (IT) rasipanje resursa i dalje slabljenje univerziteta, te da se istovremeno problemi postojećih ignotišu kao „neusklađenost prioriteta“ vlasti.

„Najdrastičniji primer je Filološko-umetnički fakultet (FILUM), koji već četvrtinu decenije nema svoju zgradu i funkcioniše u privremenim i neadekvatnim prostorima. Umesto da se ovaj problem konačno reši, vlast najavljuje nove fakultete, bez jasne strategije i bez odgovora šta će biti sa onima koji već postoje“, kazala je ona.

Dodala ke da Kragujevac ima studijske programe iz oblasti informacionih tehnologija, koji se suočavaju sa smanjenim upisnim kvotama i nedostatkom sistemske podrške.

„Otvaranje novog fakulteta u takvim okolnostima ne znači razvoj, već rasipanje resursa i dodatno slabljenje Univerziteta“, navela je Milićević.

(Beta)

