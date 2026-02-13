SSP: Marković Palma je možda obeležio jednu epohu u Jagodini, ali vreme će pokazati na koji način

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je danas, povodom postavljanja statue nekadašnjeg predsednika Skupštine Jagodine i lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme (1960-2024) u memorijalnom parku u tom gradu, da Marković možda jeste obeležio jednu epohu u Jagodini, ali da će "način na koji ju je obeležio pokazati vreme koje je pred nama".

„U nekim državama simbolika statua lidera ima direktan politički značaj. Na primer, u Severnoj Koreji, stanovnici pokazuju poštovanje prema statuama Kim Il-sunga, Kim Džong-ila i Kim Jong-una kroz klanjanje, polaganje cvetova i ritualne naklone. Takvi spomenici nisu samo umetnička dela, oni služe da učvrste kult ličnosti, javno demonstriraju trajnu moć lidera i oblikuju političku percepciju stanovništva“, navela je, u saopštenju, Slađana Veličković iz jagodinskog SSP.

Prema njenim rečima, sličnu, ali znatno blažu, simboliku ima i danas postavljena Markovićeva statua u memorijalnom parku u Jagodini.

„Postavljanje statue i njen javni karakter treba da građanima Jagodine a i šire pošalju politički signal kako ovaj spomenik: simbolizuje trajno poštovanje lokalnog lidera, afirmiše kontinuitet vlasti i njenu vidljivu dominaciju u gradu, služi kao vizuelni podsetnik političkim akterima i građanima o istorijskoj važnosti Palminog uticaja“, dodala je Veličković.

Nijedna statua ili memorijalni park, kako je ocenila, ne može da obeleži njenu budućnost, a politika i razvoj grada zavise od transparentnih odluka, odgovornosti i aktivnog učešća građana, a ne od simbola prošlosti.

(Beta)

