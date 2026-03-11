SSP: Ministar Lončar otvorio nedovršenu bolnicu u Leskovcu

Predsednice leskovačkog odbora opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Spirić je rekla da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar prisustvovao otvaranju "nedovršene bolnice" u Leskovcu jer "pokušava da sakrije raspad zdravstvenog sistema".

Renovirane prostorije Službe urgentne medicine i adaptirana angio-sala Opšte bolnice u Leskovcu svečano su otvorene danas, a prvi pacijenti biće primljeni već sutra, najavljeno je na svečanosti.

Spirić je u pisanoj izjavi navela da je rekonstrukcija te bolnice počela 2018. godine, a još nije završena.

„Radovi na bolnici u Leskovcu bili su zaustavljeni više od dve godine, jer se u međuvremenu našlo novca za stadion – ali ne i za zdravlje ljudi, iako se više od 10.000 građana praktično bori za jedno jedino bolničko mesto“, napisala je ona.

Ministru je poručila da „250.000 ljudi koji gravitiraju ovoj bolnici, zbog vaše nebrige i korupcije gube svoje najbliže, dok vas zanima samo kako da ‘namaknete’ još koji tender i još koji dinar za sebe i svoje ortake“.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je danas kazao na svečanosti da je rekonstrukcija bolnice dogovorena pre nekoliko godina sa Ministarstvom zdravlja kao najveće ulaganje u tu zdravstvenu ustanovu za 50 godina.

„Ukupna investicija iznosi oko 42 miliona evra. U obnovu spoljašnjosti zgrade uloženo je pet miliona evra, dok je u opremu novog bolničkog krila investirano oko 13 miliona evra. Angio sala vredna je oko 900.000 evra“, rekao je Cvetanović.

(Beta)

