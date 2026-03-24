SSP: Ministarstvo državne uprave svesno opstruira rad komisije za reviziju biračkog spiska

Stranka slobode i pravde (SSP) optužila je danas Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave da svesno opstruira rad komisije za reviziju biračkog spiska, time što članovima te stranke u komisiji uskraćuje pristup ključnim podacima.

Članovi SSP u komisiji Ana Gođevac i Marko Dimić naveli su u saopštenju da je „nebo i zemlja“ ono čemu oni imaju pristup i ono što vide službenici koji vode birački spisak.

„Današnja poseta Knjaževcu i Boru jasno je potvrdila ono na šta Stranka slobode i pravde godinama upozorava – biračkim spiskom može da se manipuliše. Saznali smo da se promene u biračkom spisku ne vrše automatski, već da zaposleni u opštinama sami odlučuju kada će nekoga upisati nakon promene adrese“, naveli su u saopštenju.

Prema njihovim rečima, umesto da se pravilo o šest meseci primenjuje sistemski, imena se odlažu u fascikle i naknadno unose, što „otvara ogroman prostor za zloupotrebe“.

„Jer ako neko može biti upisan kasnije, onda može biti upisan i ranije, po političkoj potrebi“, ocenili su Gođevac i Dimić.

Optužili su vlast Srpske napredne stranke (SNS) da želi nepotpunu i kontrolisanu reviziju biračkog spiska, dodajući da SSP na to neće pristati.

„Zalažemo se isključivo za potpunu, temeljnu i transparentnu reviziju kojom će iz biračkog spiska biti uklonjeni svi oni kojima tu nije mesto. Pozivamo građane da nam prijave sve sumnjive i fantomske birače u svojim gradovima i opštinama putem sajta: prijavi.fantoma@ssp.rs“, dodali su u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com