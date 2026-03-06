SSP ministru Lončaru: Građani Zrenjanina čekaju godinu dana na pregled magnetnom rezonancom

Predsednik Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) u Zrenjaninu Andrej Ružin kazao je da se za pregled magnetnom rezonancom u tom gradu čeka godinu dana.

„Dok se ministar zdravlja Zlatibor Lončar obračunava sa nepodobnim lekarima i zdravstvenim radnicima, u Zrenjaninu se na pregled magnetnom rezonancom čeka čak godinu dana“, izjavio je Ružin.

Naveo je da su građani primorani da biraju između čekanja mesecima i godinama na pregled i odlaska kod privatnog lekara.

„Dok vlast govori o ‘istorijskim ulaganjima u zdravstvo’, pacijenti svakodnevno žive potpuno drugačiju realnost uz beskrajne liste čekanja, nedostatak kadra i sistem koji ne funkcioniše onda kada je ljudima najpotrebniji. Čekati godinu dana na dijagnozu nije statistika to je ozbiljan rizik za nečije zdravlje, a često i za nečiji život“ saopštio je on.

(Beta)

