SSP: Mobilni mamografi se postavljaju samo u gradovima sa vanrednim izborima

Poslanica opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Spirić je danas ocenila da se mobilni mamografi Instituta Srbije za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" postavljaju samo u gradovima i opštinama u kojima su raspisani vanredni izbori.

„Dolazak mobilnih mamografa u Aranđelovac i Smederevsku Palanku jeste dobra stvar i svaka žena koja dobije priliku za pregled treba da je iskoristi. Ali način na koji vlast ovo radi je ipak nemoralan, jer se žena i njihovih života seti samo pred izbore“, izjavila je Spirić.

Prema njenim rečima, svake godine u Srbiji 4.500 žena oboli, a 1.800 umre od raka dojke i dodala da se zdravlje žena ne sme zloupotrebljavati zarad opstanka na vlasti.

„Šta je sa ženama koje nemaju izbore, pa očigledno nemaju ni pravo na preventivu, iako je Srbija u evropskom vrhu po smrtnosti od raka dojke. Svake godine 4.500 žena oboli, a 1.800 umre. Ako država ima kapacitet da danas šalje mobilne mamografe u gradove gde joj je vlast ugrožena, onda je imala kapacitet i juče, i pre pet godina“, kazala je Spirić.

(Beta)

