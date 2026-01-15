SSP: Nadležni da prestanu s opstrukcijama i utvrde ko stoji iza ubistva Olivera Ivanovića

Stranka slobode i pravde (SSP) pozvala je danas nadležne da „prestanu s opstrukcijama“ i utvrde ko stoji iza atentata na lidera Građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića januara 2018. godine u Kosovskoj Mitrovici.

Član Predsedništva SSP Janko Veselinović ocenio je da se istina o tom zločinu „svesno krije u lavirintima politike i institucija koje su pod potpunom kontrolom režima Aleksandra Vučića“.

„Oliver je ubijen jer je mislio svojom glavom i jer se borio za dostojanstvo svog naroda, a tišina koja prati istragu jasna je poruka o stanju u kojem se naše društvo nalazi. Umesto pravde, svedoci smo sramotne realnosti u kojoj se pojedinci koji se povezuju sa ovim zločinom ne samo ne procesuiraju, već se nagrađuju pozicijama i političkom zaštitom“, naveo je Veselinović a prenela Stranka slobode i pravde.

Dodao je da bez utvrđjivanja istine o ubistvu Olivera Ivanovića, „Srbija ne može postati slobodna i pravna država u kojoj se različito mišljenje ne kažnjava smrću“.

„Naša je obaveza da istrajemo dok god ubice i njihovi zaštitnici ne budu izvedeni pred lice pravde. Sutra palimo sveće za čoveka koji je bio simbol otpora strahu, obećavajući da taj strah više nikada neće vladati našom zemljom“, naveo je član Predsedništva SSP.

Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine ispred prostorija Građanske inicijative SDP u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Na njega je, iz kola u pokretu, ispaljeno više hitaca iz pištolja.

Osnovni sud u Prištini osudio je 28. juna 2024. godine Nedeljka Spasojevića na četiri godine i šest meseci zatvora zbog učešća u „kriminalnoj grupi koja je organizovala ubistvo“ Olivera Ivanovića.

Dragiša Marković i Žarko Jovanović su osuđeni na po četiri godine zatvora, Marko Rošić na deset, dok je Silvana Arsović oslobođena optužbi.

(Beta)

