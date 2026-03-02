SSP: Najavljena reforma prosvete tretira učenike i nastavnike kao učesnike proizvodnog procesa

Najava sveobuhvatne reforme prosvete sa fokusom na efikasnom, odgovornom i transparentnom upravljanju sistemom, tretira učenike i nastavnike kao učesnike proizvodnog procesa u kome je znanje roba, ocenila je danas Stranka slobode i pravde (SSP).

U otvorenom pismu ministru prosvete Dejanu Vuku Stankoviću, članica Predsedništva SSP Danijela Grujić upozorila je da će se „potiskivanje etičkog činioca, kao centralnog značaja brige obrazovnog sistema za dostojanstvo prosvetne profesije i dostojanstvo učenika, vratiti kao bumerang celom društvu“.

„Dakle, imaćemo snabdevače i korisnike znanja u jednom mračnom automatizovanom sistemu koji ni malo ne mari niti za svestrani razvoj ličnosti mladih, niti za intelektualne i životne uzore koji oni pronalaze u svojim nastavnicima. Svi ćemo, dakle, po srednjovekovnom scenariju završiti pod kapuljačama bezlične prosvete“, navela je Grujić a prenela Stranka slobode i pravde.

Ministar prosvete najavio je ranije „kurikularnu reformu“ u toj oblasti.

„Predstoji nam da napravimo drugačiju organizaciju i podstaknemo učenje ka ishodima znanja, da razvijemo određene kognitivne sposobnosti i da ne vezujemo proces učenja isključivo za sticanje informacija i reprodukciju onoga što je poznato, već da razvijamo kod dece kritičko mišljenje i radoznalost“, naveo je ministar.

(Beta)

